Nór ovládol bežecké podujatie v Oberhofe. Kuzminovej syn stratil takmer tri minúty

Nórsky bežec na lyžiach Martin Nyenget sa stal víťazom nedeľných pretekov na 10 km klasickou technikou s intervalovým štartom v nemeckom Oberhofe.
Na pódiu ho doplnili druhý Fín Iivo Niskanen s mankom 13,8 s a tretí krajan Erik Valnes s odstupom 14,5. Líder celkového poradia SP Nór Johannes Kläbo neštartoval.
Z trojice Slovákov predviedol najlepší výkon Peter Hinds, keď obsadil 60. miesto (+2:08,2 min). Jelisej Kuzmin si pripísal 70. priečku (+2:48,3) a Jáchym Cenek 79. pozíciu (+5:00,7).
V nemeckom stredisku sa konali posledné preteky s intervalovým štartom pred olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Navyše sa išlo klasicky, pričom pod piatimi kruhmi sa pôjde voľne. Aj to bol dôvod, prečo nebolo na štarte viacero popredných pretekárov, chýbali predovšetkým absolventi Tour de Ski.
Nyenget sa na náročnom etapáku nepredstavil a v sezóne si pripísal druhý triumf. Uspel už na úvodnom podujatí SP vo fínskej Ruke v rovnakej disciplíne.
Celkovo zaznamenal siedmy triumf v kariére. Obhajca olympijského zlata v intervalových pretekoch Niskanen zaznamenal najlepší výsledok v sezóne a prvýkrát sa dostal na pódium. Valnes sa do prvej trojky dostal druhýkrát v priebehu zimy.