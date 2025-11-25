Zničili mi olympijský sen, hnevá sa Nemka. Za všetko môže predpísaný liek

Nemecká bežkyňa na lyžiach Victoria Carlová bude s najväčšou pravdepodobnosťou chýbať na budúcoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Olympijská víťazka tímového šprintu zostáva po pozitívnom dopingovom teste naďalej suspendovaná.
Koncom minulej sezóny našli Carlovej v tele zakázanú látku klenbuterol, ktorá sa v niektorých krajinách používa pri problémoch s dýchaním. V profesionálnom športe je však zakázaná, keďže podporuje rast svalov a znižovanie telesného tuku.
Tridsaťročná pretekárka požila podľa vlastných slov látku nevedomky počas choroby, bola totiž súčasťou predpísaného lieku. Jej stanovisko v júni podporili vyhlásenia Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) i hlavného lekára tamojších ozbrojených síl, ale Carlová zostáva suspendovaná.
„Za tohto stavu sa nebude môcť zúčastniť na nadchádzajúcich zimných súťažiach ani na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo,“ uviedol DSV.
Prípadom sa pred pár mesiacmi začala zaoberať Národná antidopingová agentúra Nemecka (NADA), no konečný verdikt dosiaľ nepadol.
„Stále je pre mňa ťažké prijať, že nedbanlivosť a nesprávna lekárska starostlivosť mi zničili olympijský sen,“ povedala Carlová podľa DPA.
Nemka patrí medzi svetovú špičku. Okrem zlata vybojovala na poslednej olympiáde v Pekingu aj striebro v štafete, v ktorej má ďalšie dva cenné kovy z majstrovstiev sveta z rokov 2023 (striebro) a 2025 (bronz).