Nemecká olympijská šampiónka sa vracia po dopingovom treste. Zväz oznámil termín návratu

Nemecká bežkyňa na lyžiach Victoria Carlová sa po vypršaní dopingového trestu vráti v nadchádzajúcej sezóne k pretekaniu a chce sa zapojiť do Svetového pohára.
O plánoch olympijskej šampiónky v šprinte dvojíc, ktorá si odpykáva dištanc na 18 mesiacov, informoval na sociálnych sieťach nemecký lyžiarsky zväz.
"Návrat k tréningu je podľa platných predpisov možný od konca septembra, návrat do súťaží od konca novembra," uviedol zväz na instagrame.
Tridsaťročná Carlová mala pozitívny test vlani na konci marca na armádnom šampionáte, pár dní po sezóne, v ktorej skončila celkovo druhá vo Svetovom pohári.
Sirup proti kašľu so zakázanou látkou clenbuterolom jej podľa zväzu podal vojenský lekár.
Za neúmyselné použitie nakoniec dostala trest na rok a pol. Prišla kvôli tomu aj o štart na tohtoročných olympijských hrách v Taliansku, kde nemohla obhajovať zlato z Pekingu. Dištanc jej vyprší 25. novembra.