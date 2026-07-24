Lekári neverili, že prežije. Nádejná tínedžerka musela ukončiť kariéru v 18 rokoch

Život rakúskeho lyžiarskeho zázraku sa po dvoch zástavách srdca počas letnej prípravy náhle zmenil.
Len 18-ročná bežkyňa na lyžiach Katharina Engelhardtová síce prežila, no musela predčasne ukončiť kariéru.
"Až neskôr mi povedali, že som mala dve zástavy srdca a štyri dni som bola v hlbokej kóme," napísala na sociálnej sieti a pridala fotografiu z nemocničného lôžka.
Pre myokarditídu (zápal srdcového svalu, pozn.) strávila mladučká športovkyňa týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jej život visel na vlásku. "Aj vynikajúci lekári v Linzi si mysleli, že to nezvládnem. Ale mýlili sa, pretože som to zvládla," priblížila ďalej a pridala viacero poďakovaní.
"Predovšetkým najmä Heli a Rose, ktoré ma resuscitovali. Bez lekárov by som to takisto nezvládla," uvedomovala si Engelhardtová. Pár dní predtým sa cítila chorá, no trénovala ďalej.
Pre zdravotné problémy sa rozhodla pre náročné rozhodnutie a už v 18 rokoch ukončila sľubne rozbiehajúcu sa kariéru. "Žiaľ, súťažný šport už v mojom živote nebudú hrať žiadnu úlohu," uviedla druhá v šprinte na majstrovstvách Rakúska v Saalfeldene z januára tohto roka.
"Beh na lyžiach však bude vždy mojím životom! Všetkým športovcom - prosím, po infekcii sa o seba vždy starajte!" varovala Engelhardtová svojich kolegov na záver.
Vo väčšine prípadov sa zápal srdcového svalu vyskytuje v súvislosti s vírusovou infekciou. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú vyhýbať sa fyzickej námahe počas prechladnutia alebo chrípky a obnoviť tréning až po úplnom vyliečení a po zmiznutí všetkých príznakov.