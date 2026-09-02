Lúči sa so smútkom a vďačnosťou. Päťnásobná olympijská medailistka ukončila kariéru

Kerttu Niskanenová
Kerttu Niskanenová (Autor: SITA/AP)
ČTK|2. sep 2026 o 16:35
ShareTweet0

Na profesionálnej úrovni pôsobila 20 rokov.

Fínska bežkyňa na lyžiach Kerttu Niskanenová ukončila v 38 rokoch kariéru. Počas nej získala päť medailí z olympijských hier a vyhrala osem individuálnych pretekov Svetového pohára. O svojom rozhodnutí informovala na instagrame.

"Venovala som sa profesionálne lyžovaniu neuveriteľných 20 rokov. Tá cesta zahŕňala obrovské množstvo úspechov, osláv víťazstva, zážitkov, výziev i neúspechov. Všetko, čo vrcholový šport obnáša.

Tréningy a preteky som si nesmierne užívala a každý deň som lyžovala s vášňou. Teraz prišiel čas na niečo iné, "uviedla Niskanenová, ktorá je dvojnásobnou majsterkou sveta do 23 rokov. V seniorskej kategórii ale na zlato z veľkej akcie nikdy nedosiahla.

Na olympijských hrách získala trikrát striebro a dvakrát bronz. Na majstrovstvách sveta slávila dvakrát tretie miesto so štafetou.

V celkovom hodnotení Svetového pohára skončila dvakrát na tretej pozícii, v roku 2023 ovládla poradie dištančných pretekov. Na stupne víťazov sa presadila v 28 individuálnych pretekoch.

"Svoju kariéru končím so smútkom a vďačnosťou, ale teším sa na to, čo príde," napísala.

Beh na lyžiach

    Kerttu Niskanenová
    Kerttu Niskanenová
    Lúči sa so smútkom a vďačnosťou. Päťnásobná olympijská medailistka ukončila kariéru
    dnes 16:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Lúči sa so smútkom a vďačnosťou. Päťnásobná olympijská medailistka ukončila kariéru