Lúči sa so smútkom a vďačnosťou. Päťnásobná olympijská medailistka ukončila kariéru

Fínska bežkyňa na lyžiach Kerttu Niskanenová ukončila v 38 rokoch kariéru. Počas nej získala päť medailí z olympijských hier a vyhrala osem individuálnych pretekov Svetového pohára. O svojom rozhodnutí informovala na instagrame.
"Venovala som sa profesionálne lyžovaniu neuveriteľných 20 rokov. Tá cesta zahŕňala obrovské množstvo úspechov, osláv víťazstva, zážitkov, výziev i neúspechov. Všetko, čo vrcholový šport obnáša.
Tréningy a preteky som si nesmierne užívala a každý deň som lyžovala s vášňou. Teraz prišiel čas na niečo iné, "uviedla Niskanenová, ktorá je dvojnásobnou majsterkou sveta do 23 rokov. V seniorskej kategórii ale na zlato z veľkej akcie nikdy nedosiahla.
Na olympijských hrách získala trikrát striebro a dvakrát bronz. Na majstrovstvách sveta slávila dvakrát tretie miesto so štafetou.
V celkovom hodnotení Svetového pohára skončila dvakrát na tretej pozícii, v roku 2023 ovládla poradie dištančných pretekov. Na stupne víťazov sa presadila v 28 individuálnych pretekoch.
"Svoju kariéru končím so smútkom a vďačnosťou, ale teším sa na to, čo príde," napísala.