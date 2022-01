Nórky sú v povinnej izolácii. Média špekulujú, či stihnú ZOH 2022

OSLO. Nórske bežecké lyžovanie bude mať na ZOH v Pekingu tradične vysoké ambície, no prípadná neúčasť špičkových reprezentantiek Heidi Wengovej a Anne Kjersti Kalvovej môže spôsobiť výrazné škrty v medailových kalkuláciách.

Obe sa momentálne nachádzajú v povinnej izolácii po pozitívnych testoch na koronavírus, ktorý vo veľkom trápi aj ich mužských kolegov.

Nórske médiá v tejto súvislosti pripravili špekulatívny sled udalostí, ktoré by mali nasledovať, ak by sa obe medailové ašpirantky mali v prípade vyhovujúceho zdravotného stavu a dodržania všetkých opatrení objaviť v Pekingu a ktoré disciplíny z olympijského programu by stihli absolvovať.