Nór si zopakoval víťaznú radosť spred roka, líder v žltom drese tentokrát zaostal

Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka
Muži - 20 km voľne s hromadným štartom:
1.
Harald Östberg Amundsen
Nórsko
44:42,5 min
2.
Einar Hedegart
Nórsko
+ 1,9 s
3.
Edvin Anger
Švédsko
+ 2,3 s
4.
Martin Löwström Nyenget
Nórsko
+ 4,5 s
5.
Mika Vermeulen
Rakúsko
+ 8,4 s
6.
Mathis Desloges
Francúzsko
+ 10,6 s
Nórsky bežec na lyžiach Harald Östberg Amundsen sa stal víťazom pretekov na 20 km voľne s hromadným štartom v rámci Svetového pohára v Ruke.
V špurte vedúcej pätice zdolal druhého krajana Einara Hedegarta a tretieho Švéda Edvina Angera. Líder celkového poradia Nór Johannes Kläbo sa vedúcej skupiny neudržal a finišoval na 15. priečke s mankom 18,3 s.
V prvých „skejtových“ pretekoch sezóny sa držalo pole pretekárov spolu až do méty 8,8 km. Na bonusovom prejazde sa však odpútalo duo Anger a Rakúšan Mika Vermeulen a dvojica následne pokračovala zvýšeným tempom a vytvorila si náskok až desať sekúnd.
Za ďalším bonusom 4 km pred finišom sa hlavné pole začalo približovať, kontakt s čelom však neudržali silné šprintérske mená vrátane Kläba.
Záver zvládol najlepšie Amundsen a pripísal si 11. triumf v kariére. Dvadsaťsedemročný Nór si zopakoval prvenstvo na rovnakej trati spred roka.
VIDEO: Zábery z pretekov mužov na 20 km voľne s hromadným štartom
„Neskutočné, že som tu uspel dvakrát za sebou. Išlo sa rýchlo, bol som trochu nervózny, najmä v zjazdoch. Dokázal som si však nechať sily do záveru.
Nezachytil som nástup súperov, bol som vtedy dosť vzadu, no povedal som si, že v poslednom kole do toho pôjdem naplno. Nevedel som, ako na tom budú so silami Anger a ďalší, no vyšlo to,“ tešil sa v cieli Amundsen.
Žltý dres si Kläbo udržal o 21 bodov pred Amundsenom.
Červený dres pre najlepšieho vytrvalca má aj po druhých „dlhých“ pretekoch Martin Löwström Nyenget. Víťaz piatkovej desiatky klasicky s intervalovým štartom dobehol na dvojnásobnej trati štvrtý (+4,5 s).
Priebežné celkové poradia
Poradie SP (po 3 z 27 pretekov):
1.
Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
275 bodov
2.
Harald Östberg Amundsen
Nórsko
254
3.
Edvin Anger
Švédsko
221
4.
Martin Löwström Nyenget
Nórsko
197
5.
Mika Vermeulen
Rakúsko
197
6.
Erik Valnes
Nórsko
170
Poradie v dlhých behoch (po 2 z 16 pretekov):
1.
Martin Löwström Nyenget
Nórsko
197 bodov
2.
Mika Vermeulen
Rakúsko
197
3.
Edvin Anger
Švédsko
183
4.
Harald Östberg Amundsen
Nórsko
168
5.
Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
160
6.
Mattis Stenshagen
Nórsko
146