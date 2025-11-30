Nór si zopakoval víťaznú radosť spred roka, líder v žltom drese tentokrát zaostal

Nór Harald Östberg Amundsen sa teší z víťazstva v pretekoch na 20 km voľne v Ruke.
Nór Harald Östberg Amundsen sa teší z víťazstva v pretekoch na 20 km voľne v Ruke. (Autor: TASR/ Lehtikuva via AP)
TASR|30. nov 2025 o 14:10
ShareTweet0

Johannes Kläbo na udržal na čele celkového poradia.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka

Muži - 20 km voľne s hromadným štartom:

1.

Harald Östberg Amundsen

Nórsko

44:42,5 min

2.

Einar Hedegart

Nórsko

+ 1,9 s

3.

Edvin Anger

Švédsko

+ 2,3 s

4.

Martin Löwström Nyenget

Nórsko

+ 4,5 s

5.

Mika Vermeulen

Rakúsko

+ 8,4 s

6.

Mathis Desloges

Francúzsko

+ 10,6 s

Nórsky bežec na lyžiach Harald Östberg Amundsen sa stal víťazom pretekov na 20 km voľne s hromadným štartom v rámci Svetového pohára v Ruke.

V špurte vedúcej pätice zdolal druhého krajana Einara Hedegarta a tretieho Švéda Edvina Angera. Líder celkového poradia Nór Johannes Kläbo sa vedúcej skupiny neudržal a finišoval na 15. priečke s mankom 18,3 s.

V prvých „skejtových“ pretekoch sezóny sa držalo pole pretekárov spolu až do méty 8,8 km. Na bonusovom prejazde sa však odpútalo duo Anger a Rakúšan Mika Vermeulen a dvojica následne pokračovala zvýšeným tempom a vytvorila si náskok až desať sekúnd.

Za ďalším bonusom 4 km pred finišom sa hlavné pole začalo približovať, kontakt s čelom však neudržali silné šprintérske mená vrátane Kläba.

Záver zvládol najlepšie Amundsen a pripísal si 11. triumf v kariére. Dvadsaťsedemročný Nór si zopakoval prvenstvo na rovnakej trati spred roka.

VIDEO: Zábery z pretekov mužov na 20 km voľne s hromadným štartom

„Neskutočné, že som tu uspel dvakrát za sebou. Išlo sa rýchlo, bol som trochu nervózny, najmä v zjazdoch. Dokázal som si však nechať sily do záveru.

Nezachytil som nástup súperov, bol som vtedy dosť vzadu, no povedal som si, že v poslednom kole do toho pôjdem naplno. Nevedel som, ako na tom budú so silami Anger a ďalší, no vyšlo to,“ tešil sa v cieli Amundsen.

Žltý dres si Kläbo udržal o 21 bodov pred Amundsenom.

Červený dres pre najlepšieho vytrvalca má aj po druhých „dlhých“ pretekoch Martin Löwström Nyenget. Víťaz piatkovej desiatky klasicky s intervalovým štartom dobehol na dvojnásobnej trati štvrtý (+4,5 s).

Priebežné celkové poradia

Poradie SP (po 3 z 27 pretekov):

1.

Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

275 bodov

2.

Harald Östberg Amundsen

Nórsko

254 

3.

Edvin Anger

Švédsko

221

4.

Martin Löwström Nyenget

Nórsko

197

5.

Mika Vermeulen

Rakúsko

197

6.

Erik Valnes

Nórsko

170

Poradie v dlhých behoch (po 2 z 16 pretekov):

1.

Martin Löwström Nyenget

Nórsko

197 bodov

2.

Mika Vermeulen

Rakúsko

197

3.

Edvin Anger

Švédsko

183

4.

Harald Östberg Amundsen

Nórsko

168

5.

Johannes Hösflot Kläbo

Nórsko

160

6.

Mattis Stenshagen

Nórsko

146

Beh na lyžiach

    Švédska bežkyňa na lyžiach Jonna Sundlingová.
    Švédska bežkyňa na lyžiach Jonna Sundlingová.
    Švédka rozhodla až v poslednom stúpaní. Bolo to ako šprint, vraví po 13. triumfe
    dnes 14:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Nór si zopakoval víťaznú radosť spred roka, líder v žltom drese tentokrát zaostal