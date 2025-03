Víťazný kvintet nórskeho fenoména. Kläbo získal piaty veľký glóbus v kariére

Nór v stredu v Tallinne dominoval, vyhral štvrťfinále i semifinále a vo finále potom zdolal o 18 stotín sekundy Julesa Chappaza z Francúzska a krajana Amundsena, ktorí obsadili zhodne druhú priečku.

"Bolo to tesné, ale tu v Tallinne to tak je. Trať je tu náročná, ale zostalo mi ešte dosť energie a vyšlo to. Teším sa ešte na záverečný víkend," povedal v cieli Kläbo, ktorý v šprinte voľne nenašiel premožiteľa v 16 pretekoch za sebou. S piatimi veľkými glóbusmi vyrovnal zápis Švéda Gundeho Svana, pred nimi je už iba iný Nór Björn Dählie (6).