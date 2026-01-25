Kläbo vyhral preteky s hromadným štartom, premiérová radosť Matintalovej

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vyhral nedeľné preteky Svetového pohára na 20 kilometrov klasicky s hromadným štartom vo švajčiarskom Gomse.
Medzi ženami triumfovala Fínka Johanna Matintalová, pre ktorú to bolo premiérové víťazstvo v kariére. Lídrom v celkovom hodnotení aj v distančných pretekoch je tak naďalej Kläbo, medzi ženami Digginsová.
Kläbo dosiahol ôsme víťazstvo v sezóne, tretie v dištančných pretekoch a 107. v kariére. Druhý bol jeho krajan Emil Iversen so stratou 5,6 sekundy, pódium doplnil ďalší Nór Harald Östberg Amundsen. Pretekári z tejto krajiny tvorili v cieli najlepšiu sedmičku.
Nóri boli v úvode pokope, najlepší traja išli do úniku v druhom kole a zvyšku sa ich nepodarilo dostihnúť. Kläbo nastúpil 2,5 kilometra pred cieľom, vytvoril si značný náskok a posledné metre si už len strážil v pokojnom tempe.
Matintalová triumfovala tesne, o 0,9 sekundy pred Američankou Jessie Digginsovou a Astrid Öyre Slindovou z Nórska (+1,7). O únik sa na začiatku pokúsila Slindová, zachytila ho len Digginsová, no obe boli zakrátko dostihnuté.
Zvyšok pretekov sa držala pokope sedmička pretekárok, ktoré brali aj bonusové body po méte 9,2 a 14,2 kilometra. Skupina sa mala rozdeliť na záverečnom stúpaní dva kilometre pred cieľom a tak sa aj stalo.
Do vedenia sa však nepredrala podľa očakávania Digginsová, nastúpila Matintalová a zvyšok síl si nechala na štadión. Najlepší výsledok v dištančných pretekoch v kariére dosiahla aj šiesta Nórka Karoline Simpsonová-Larsenová (+14,2), ktorej maximum bolo doposiaľ ôsme miesto.
„Konečne. Bolo to v tejto sezóne tesné, ale doteraz to nestačilo ani na pódium. Je to dôležité víťazstvo v posledných pretekoch pred olympiádou. Nevedela som, či udržím tempo až do cieľa, tempo však nebolo až také vysoké vo vedúcej skupine a prekvapilo ma, že na štadióne ma nikto nedobehol,“ povedala Matintalová pre FIS.