Tvrdí, že jej telo nie je v poriadku. Olympijská víťazka musí vynechať prestížnu Tour

BERLÍN. Nemecká bežkyňa na lyžiach Katharina Hennigová sa zo zdravotných dôvodov rozhodla odhlásiť z prestížnej Tour de Ski.

Tradičné podujatie sa uskutoční od 28. decembra do 5. januára.

Hennigová uviedla, že to bolo ťažké rozhodnutie, no takto bude mať aspoň čas dať sa do poriadku a pripraviť sa na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať na prelome februára a marca v nórskom Trondheime.