VIDEO: Životné preteky talentovaného Čecha. Pád favorizovaného Kläba využil jeho krajan

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo.
Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
TASR|12. mar 2026 o 19:00
ShareTweet0

Nór Ansgar Evensen a Švédka Jonna Sundlingová sa tešili z triumfu.

Svetový pohár v behu na lyžiach - Drammen

Šprint mužov klasicky:

1.

Ansgar Evensen

Nórsko

2:31,24 min

2.

Jiří Tuž

Česko

+ 0,31 s

3.

Kristian Kollerud

Nórsko

+ 0,35 s

4.

Harald Amundsen

Nórsko

+ 0,43 s

5.

Jules Chappaz

Francúzsko

+ 0,86 s

6.

Anton Grahn

Švédsko

+ 49,41 s

63.

Peter Hinds

Slovensko

v kvalifikácii

73.

Jáchym Cenek

Slovensko

v kvalifikácii

Šprint žien klasicky:

1.

Jonna Sundlingová

Švédsko

2:59,64 min

2.

Kristine Skistadová

Nórsko

+ 0,77 s

3.

Nadine Fähndrichová

Švajčiarsko

+ 1,59 s

4.

Johanna Hagströmová

Švédsko

+ 3,05 s

5.

Laura Gimmlerová

Nemecko

+ 4,01 s

6.

Ane Stensethová

Nórsko

+ 5,53 s

Nór Ansgar Evensen a Švédka Jonna Sundlingová triumfovali vo štvrtkovom šprinte klasickou technikou v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach v nórskom Drammene.

Veľký favorit mužských pretekov Johannes Kläbo sa na domácej pôde musel zmieriť s prehrou, keď v semifinále spadol. 

Evensen vo finále v tesnom súboji zdolal o 31 stotín sekundy Čecha Jiřího Tuža, tretí dobehol s odstupom 35 stotín sekundy ďalší Nór Kristian Kollerud.

Sundlingová zdolala v tradičnom finiši do mierneho kopca pred katedrálou v Drammene domácu Kristine Skistadovú o 77 stotín, tretia skončila Švajčiarka Nadine Fähndrichová s mankom +1,59 s.

Kläbo, suverén súčasného behu na lyžiach a už istý víťaz celkového poradia SP, sa nepostavil na najvyšší stupeň prvýkrát od záverečnej etapy Tour de Ski, ktorá bola na programe ešte 4. januára.

VIDEO: Záver finále mužov

Odvtedy zvíťazil vo všetkých dvanástich pretekoch, v ktorých nastúpil a patrilo medzi ne aj všetkých šesť súťaží na zimných olympijských hrách 2026. V Drammene v úvode taktiež dominoval, keď predviedol najrýchlejší čas v kvalifikácii i vo štvrťfinále.

V semifinále však neudržal rovnováhu druhý v kvalifikácii Američan Ben Ogden, Kläbo cez neho prepadol a po nepríjemnom páde na hlavu jazdu nedokončil. 

VIDEO: Pád Kläba v semifinále

Dvadsaťpäťročný Evensen sa dočkal prvého triumfu v SP v kariére, na konte už mal štyri pódiové umiestnenia a všetky v klasickom šprinte.

Piaty muž z olympiády v klasickom šprinte Tuž sa vo veku 21 rokov dočkal životného úspechu a pre Česko zariadil vôbec prvé pódiové umiestnenie v sezóne. Kollerud sa do prvej trojky dostal vôbec vo svojich prvých pretekoch v SP v kariére.

„Som rád, že sa mi tu podarilo zvíťaziť, atmosféra je tu úžasná. Finále sa nevyvíjalo úplne podľa mojich predstáv, ale potom tam prišlo k pádu a ja som sa dostal z piatej priečky na prvú.

Tak to chodí, treba zostať na nohách. Dúfam, že Johannes bude v poriadku,“ uviedol pre FIS víťazný Evensen.

Strieborná z olympiády v šprinte Sundlingová si pripísala piaty triumf v ročníku a nadviazala na prvenstvo z predchádzajúceho šprintu voľne v Lahti. Líderka disciplíny Švédka Maja Dahlqvistová i vedúca žena boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová skončili v semifinále.

„Bol to boj do posledných metrov. Vedela som, že budem musieť ísť naplno a som veľmi rada, že to vyšlo,“ tešila sa v cieli Dahlqvistová.

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Jáchym Cenek sa neprebojovali do vyraďovacej časti. Hinds obsadil v kvalifikácii 63. priečku s mankom 11,15 s na víťaza, Cenek dobehol na 73. priečke so stratou 15,36 na čelo. 

Beh na lyžiach

    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo.
    Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo.
    VIDEO: Životné preteky talentovaného Čecha. Pád favorizovaného Kläba využil jeho krajan
    dnes 19:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»VIDEO: Životné preteky talentovaného Čecha. Pád favorizovaného Kläba využil jeho krajan