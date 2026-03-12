VIDEO: Životné preteky talentovaného Čecha. Pád favorizovaného Kläba využil jeho krajan

Svetový pohár v behu na lyžiach - Drammen
Šprint mužov klasicky:
1.
Ansgar Evensen
Nórsko
2:31,24 min
2.
Jiří Tuž
Česko
+ 0,31 s
3.
Kristian Kollerud
Nórsko
+ 0,35 s
4.
Harald Amundsen
Nórsko
+ 0,43 s
5.
Jules Chappaz
Francúzsko
+ 0,86 s
6.
Anton Grahn
Švédsko
+ 49,41 s
63.
Peter Hinds
Slovensko
v kvalifikácii
73.
Jáchym Cenek
Slovensko
v kvalifikácii
Šprint žien klasicky:
1.
Jonna Sundlingová
Švédsko
2:59,64 min
2.
Kristine Skistadová
Nórsko
+ 0,77 s
3.
Nadine Fähndrichová
Švajčiarsko
+ 1,59 s
4.
Johanna Hagströmová
Švédsko
+ 3,05 s
5.
Laura Gimmlerová
Nemecko
+ 4,01 s
6.
Ane Stensethová
Nórsko
+ 5,53 s
Nór Ansgar Evensen a Švédka Jonna Sundlingová triumfovali vo štvrtkovom šprinte klasickou technikou v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach v nórskom Drammene.
Veľký favorit mužských pretekov Johannes Kläbo sa na domácej pôde musel zmieriť s prehrou, keď v semifinále spadol.
Evensen vo finále v tesnom súboji zdolal o 31 stotín sekundy Čecha Jiřího Tuža, tretí dobehol s odstupom 35 stotín sekundy ďalší Nór Kristian Kollerud.
Sundlingová zdolala v tradičnom finiši do mierneho kopca pred katedrálou v Drammene domácu Kristine Skistadovú o 77 stotín, tretia skončila Švajčiarka Nadine Fähndrichová s mankom +1,59 s.
Kläbo, suverén súčasného behu na lyžiach a už istý víťaz celkového poradia SP, sa nepostavil na najvyšší stupeň prvýkrát od záverečnej etapy Tour de Ski, ktorá bola na programe ešte 4. januára.
VIDEO: Záver finále mužov
Odvtedy zvíťazil vo všetkých dvanástich pretekoch, v ktorých nastúpil a patrilo medzi ne aj všetkých šesť súťaží na zimných olympijských hrách 2026. V Drammene v úvode taktiež dominoval, keď predviedol najrýchlejší čas v kvalifikácii i vo štvrťfinále.
V semifinále však neudržal rovnováhu druhý v kvalifikácii Američan Ben Ogden, Kläbo cez neho prepadol a po nepríjemnom páde na hlavu jazdu nedokončil.
VIDEO: Pád Kläba v semifinále
Dvadsaťpäťročný Evensen sa dočkal prvého triumfu v SP v kariére, na konte už mal štyri pódiové umiestnenia a všetky v klasickom šprinte.
Piaty muž z olympiády v klasickom šprinte Tuž sa vo veku 21 rokov dočkal životného úspechu a pre Česko zariadil vôbec prvé pódiové umiestnenie v sezóne. Kollerud sa do prvej trojky dostal vôbec vo svojich prvých pretekoch v SP v kariére.
„Som rád, že sa mi tu podarilo zvíťaziť, atmosféra je tu úžasná. Finále sa nevyvíjalo úplne podľa mojich predstáv, ale potom tam prišlo k pádu a ja som sa dostal z piatej priečky na prvú.
Tak to chodí, treba zostať na nohách. Dúfam, že Johannes bude v poriadku,“ uviedol pre FIS víťazný Evensen.
Strieborná z olympiády v šprinte Sundlingová si pripísala piaty triumf v ročníku a nadviazala na prvenstvo z predchádzajúceho šprintu voľne v Lahti. Líderka disciplíny Švédka Maja Dahlqvistová i vedúca žena boja o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová skončili v semifinále.
„Bol to boj do posledných metrov. Vedela som, že budem musieť ísť naplno a som veľmi rada, že to vyšlo,“ tešila sa v cieli Dahlqvistová.
Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Jáchym Cenek sa neprebojovali do vyraďovacej časti. Hinds obsadil v kvalifikácii 63. priečku s mankom 11,15 s na víťaza, Cenek dobehol na 73. priečke so stratou 15,36 na čelo.