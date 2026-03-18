Kläbo dostal povolenie od lekárov. Nedávno utrpel po páde otras mozgu

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo dostal od lekárov povolenie štartovať vo víkendovom finále Svetového pohára v americkom Lake Placid.
Rekordný šesťnásobný olympijský šampión z Milána a Cortiny d'Ampezzo vynechal uplynulé podujatie v Osle pre otras mozgu, ktorý utrpel minulý štvrtok po páde v Drammene.
Už istý držiteľ veľkého krištáľového glóbusu neštartoval v Osle na 50 km voľne a v poradí dlhých behov ho o tri body predstihol jeho krajan Harald Östberg Amundsen.
O zisku malého glóbusu za túto disciplínu sa tak rozhodne v Spojených štátoch, kde sú na programe preteky na 10 km klasicky a 20 km voľne, pripomenula agentúra APA. Medzi nimi sa v sobotu uskutoční šprint.
"Viem, že nebudem ideálne pripravený vzhľadom na dlhú cestu a časový posun, s ktorými sa budem musieť vysporiadať. Ale chcem sa finále Svetového pohára zúčastniť. Mám na Svetový pohár v USA dobré spomienky a nechcem si ho nechať ujsť," povedal novinárom Kläbo.
Už istý víťaz Svetového pohára sa po niekoľkých dňoch pokoja vrátil k tréningu a nemá žiadne zdravotné ťažkosti. "Po pozorovaní a ďalších vyšetreniach sme dospeli k záveru, že je pripravený zúčastniť sa víkendového Svetového pohára v Lake Placid," uviedol lekár nórskej reprezentácie Ove Feragen.
Celkový triumf v seriáli si Kläbo zabezpečil už začiatkom marca v Lahti. Ziskom šiesteho veľkého krištáľového glóbusu vyrovnal rekord krajana Björna Dählieho. Prvýkrát v kariére môže získať všetky tri glóbusy.
V Lake Placid sa v piatok pobeží 10 km klasicky. V sobotu bude nasledovať šprint voľnou technikou a sezónu uzavrie nedeľňajšie preteky na 20 km voľne s hromadným štartom.