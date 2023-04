Možno nás budú prosiť, aby sme sa vrátili, vraví šéfka ruských lyžiarov

Už krok Medzinárodného olympijského výboru vyvolal rozporuplné reakcie, vzhľadom na to, že vojna na Ukrajine naďalej trvá a ruský agresor neurobil žiadne ústupky.

MOV sa odvoláva na stanovisko OSN, podľa ktorého nemôže „diskriminovať športovcov na základe štátnej príslušnosti."

Välbeová: Mali sme ružové okuliare

Vylúčenie zo športu po vypuknutí vojny niesli mnohí Rusi zle. Vnímali to ako nespravodlivosť a dnes rovnako vnímajú aj to, že by sa mali vrátiť na súťaže bez štátnych symbolov.

„Svoj názor som povedala a nemením ho. Neutrálny status môže mať rôzne podoby. Ak máte vlajku medzinárodnej organizácie, je to niečo iné, ako keď nemáte nič a zbavia vás všetkých symbolov, to je neprijateľné,“ vraví šéfka ruského bežeckého lyžovania Jelena Välbeová v rozhovore pre ruský denník Sport-Express.

Välbeová patrí medzi podporovateľov prezidenta Vladimira Putina. Otvorene síce neobhajuje vojenský konflikt, ale podporuje rétoriku ruského prezidenta a odmieta sankcie, ktoré Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) uvalila na Rusko a Bielorusko.