Nezastavila ho ani poriadna zima. Niskanen zdolal ruských súperov

RUKA. Fínsky bežec na lyžiach Iivo Niskanen triumfoval v sobotňajších pretekoch na 15 km klasicky na podujatí Svetového pohára v Ruke.

Domáci spolufavorit odsunul na ďalšie pódiové priečky ruských súperov Alexeja Červotkina (+8,3 s) a obhajcu veľkého glóbusu Alexandra Boľšunova (+14,1).

Dvadsaťdeväťročný Niskanen nasadil od začiatku vysoké tempo, s výnimkou prvého bol na čele na všetkých medzičasoch a dosiahol svoje šieste víťazstvo.

"Je to pre mňa skvelý štart do sezóny. Bola dnes poriadna zima, mne však takéto podmienky nevadia. Mal som výborne pripravené lyže, išli mi v stúpaniach i zjazde a som šťastný, že to vyšlo," povedal Fín v cieli.