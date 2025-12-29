Kläbo našiel premožiteľa. Druhá etapa Tour de Ski má premiérového víťaza

Tour de Ski - 2. etapa
10 km klasicky s intervalovým štartom:
1.
Mattis Stenshagen
Nórsko
22:11,0 min
2.
Johannes Kläbo
Nórsko
+ 8,9 s
3.
Emil Iversen
Nórsko
+ 10,1 s
73.
Peter Hinds
Slovensko
+ 2:14,6 min
110.
Jáchym Cenek
Slovensko
+ 5:05,4 min
Nórsky bežec na lyžiach Mattis Stenshagen sa stal víťazom pondelkovej 2. etapy Tour de Ski, ktorou bola desiatka klasicky s intervalovým štartom v talianskom Dobbiacu.
Na pódiu ho doplnili dvaja krajania, druhý Johannes Kläbo s mankom 8,9 s a tretí Emil Iversen s odstupom 10,1 s.
Dvadsaťdeväťročný Stenshagen sa dočkal svojho prvého triumfu vo Svetovom pohári. Jeho doterajším najlepším umiestnením boli dve tretie miesta, jedno prišlo v prebiehajúcej sezóne na 10 km voľne v Davose.
„Neskutočný úspech. Pracoval som na tomto výsledku veľmi dlho, konečne sa mi podarilo dostať medzi najlepších. Je to veľká odmena. Nórsky tím je nabitý, olympiádu nemám vôbec istú. Nechcem nad tým rozmýšľať, budem sa snažiť, aby som na podobnej úrovni jazdil aj naďalej,“ zhodnotil svoj výkon Stenshagen podľa fis.com.
Z dvojice Slovákov sa viac darilo Petrovi Hindsovi, ktorý zapísal 73. priečku so stratou 2:14,6 min. Jáchym Cenek obsadil 110. pozíciu s mankom 5:05,4.
Kläbo potvrdil, že je jednoznačným kandidátom na celkový triumf v Tour a môže pridať do zbierky piate prvenstvo.
Po víťazstve v nedeľnom šprinte sa nestratil ani v disciplíne, ktorá patrí pre neho k dlhodobo najslabším a upevnil si líderskú pozíciu na čele Tour de Ski i súťaže o veľký krištáľový glóbus.
Jeho hlavný konkurent v boji o triumf v etapovom podniku a víťaz podujatia z roku 2024 Nór Harald Amundsen v ideálnych podmienkach za slnečného počasia nepodal presvedčivý výkon a obsadil 7. miesto so stratou 34,4 s.
Tretia etapa je na programe po jednodňovej pauze v stredu. Na programe v Dobbiacu sú preteky na päť km voľnou technikou s hromadným štartom.
Lyžiari vybehnú na trať v takzvaných vlnách podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.