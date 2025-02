Rusi sa hotujú na olympiádu. Boľšunov oslavoval prvé víťazstvo. Mám povolenie od Trumpa, žartoval

Preteky vyhral. Medzi súpermi však nemal súperov zo Svetového pohára. Pre Boľšunova to bolo ľahké víťazstvo. Boli to jeho prvé medzinárodné preteky od začiatku vojny na Ukrajine.

Je však zrejmé, že situácia v bežeckom lyžovaní sa môže zmeniť. V minulých sezónach nechodili Rusi na sústredenia do Talianska. Nebol na to žiadny dôvod.

Taliansky veterán Federico Pellegrino, si myslí, že by mali súťažiť už teraz. Podľa neho aj počas vojny by mali mať športovci možnosť súťažiť.

Teraz jazdia do Talianska pravidelne. Hoci ide o malú štvorčlennú skupinu. Okrem Boľšunova, sú to Korostelev, Daria Nepriajevová a Sergej Volkov. Pripravujú sa vo Val di Fiemme. O rok práve tu budú bežci na lyžiach bojovať o olympijské medaily.

„Dostávali sme veľa otázok: Prečo ideme práve sem a čo tam budeme robiť? Myslím, že odborníci chápu, aké dôležité je vyskúšať si olympijské trate rok pred hrami. Najmä pre športovcov, ktorí tu ešte nikdy neboli. A práve s touto skupinou sme sem prišli,“ vravel tréner Jegor Sorin.

Rusi vraj netušili, či budú môcť na tratiach trénovať, no chceli to aspoň skúsiť.

„Keď sme prišli, zistili sme, že trate sú prístupné pre každého – pre deti, amatérov aj profesionálov. Napriek tomu sme mali obavy, aké reakcie to vyvolá, ak by sa to dostalo do médií, najmä zahraničných,“ opisuje ruský tréner.