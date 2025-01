Mladý Švéd zaskočil nórskych favoritov a oslavuje prvý triumf v kariére: Cítim obrovské nadšenie

LES ROUSSES. Švédsky bežec na lyžiach Edvin Anger zvíťazil v sobotnom šprinte klasickým spôsobom Svetového pohára vo francúzskom Les Rousses. Pre 22-ročného pretekára to bol premiérový triumf v SP v kariére.

Anger viedol vo finálovej jazde od štartu a zavesila sa zaňho trojica Nórov Ansgar Evensen, Erik Valnes a Even Northug.

V závere stíhal tempu 22-ročného pretekára len Evensen a boj o víťazstvo prebehol práve medzi nimi. Nór si vybral krajnú stopu a vyzeralo to preňho sľubne, Anger však zvolil agresívnejší silový prístup a vyhral o 51 stotín sekundy.

"Cítim obrovské nadšenie, mal som skvelé lyže a mal som skvelé pocity. Dnes to bolo najmä o dobrej forme, veril som si na to tempo a bolo to moje prvé finále v tejto sezóne.

Trocha oslávime, no zajtra sú ďalšie preteky," povedal Anger vo vysielaní Eurosportu.

Najlepšiu trojku doplnil Valnes, ktorý predstihol Norhuga o stotinu sekundy.