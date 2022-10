Beh a chudnutie: Nehanbite sa začať chôdzou

Pri iných športových aktivitách musíte rátať s vyššími nákladmi, či už do vybavenia, platenia vstupného alebo investovanie do trénera.

Preto sa najmä pri maratónskom behu často vraví, že človek "narazil na stenu". Je to moment, kedy telo využije ľahkodostupnú energiu a musí výrazne spomaliť.

Sacharidy predstavujú najmä rýchly a ľahko dostupný zdroj energie. Sacharidy si dokáže telo uložiť v podobe glykogénu do svalov a do pečene v obmedzenom množstve. Ide zhruba o 500až 600 g sacharidov, ktoré telo dokáže spáli za dve hodiny intenzívneho výkonu.

Nedá sa teda povedať, že pri vysokej záťaži spaľuje telo len sacharidy. Aj vtedy dokážete spaľovať tuky, no ich podiel bude veľmi nízky. Platí to aj naopak. Za normálnych okolností je prakticky nemožné bežať čisto na tukový metabolizmus.

Maximálna tepová frekvencia sa dá vypočítať odhadom podľa vzorca: 230 mínus vek bežca. Je to len orientačný spôsob, ktorý nie je stopercentne spoľahlivý.

Princíp spaľovania tukov je relatívne jednoduchý. Tukový metabolizmus využíva telo najviac pri intenzite 60 až 70 percent maximálneho srdcového tepu. Je to mierna záťaž, pri ktorej je človek schopný konverzovať a nezadýcha sa.

Výnimkou je ketóza. Je to stav, pri ktorom ľudské telo vyčerpá všetky zásoby sacharidov a žiadne mu neostanú. Potom dokáže energiu získavať výlučne z tukov.

Maximálny tep a navrhnutie tréningových zón dokáže aj väčšina športových hodiniek (športtesterov).

Prípadne si jeho hodnotu viete zistiť pri krátkom, no intenzívnom tréningu, kedy striedate výbehy do kopca až do maximálneho výkonu. Pri tomto tréningu treba mať športtester.