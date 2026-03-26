Trojnásobná majsterka sveta aj olympijská víťazka ukončila kariéru. V Riu napísala históriu

ČTK|26. mar 2026 o 19:03
Trojnásobná majsterka sveta aj olympijská víťazka Španielka Carolina Marínová ukončila v 32 rokoch bedmintonovú kariéru.

Ako prvá dokázala na MS získať tri zlaté medaily vo dvojhre a olympijskou šampiónkou sa v roku 2016 v Riu de Janeiro stala ako prvá hráčka nepochádzajúca z Ázie.

Sen o ďalšom úspechu pod piatimi kruhmi Marínovej pred dvoma rokmi v Paríži prekazilo poranené koleno. Kvôli nemu nemohla bojovať o bronz. "V podstate som už v Paríži v roku 2024 ukončila kariéru. Len som to vtedy nevedela, "uviedla na instagrame.

Pôvodne sa chcela rozlúčiť v apríli na majstrovstvách Európy vo svojom rodnom meste Huelva, ale plán sa jej nesplní.

"Priala by som si, aby sme sa naposledy videli na kurte, ale nechcem kvôli tomu vystavovať svoje telo riziku," dodala majsterka sveta z rokov 2014, 2015 a 2018, majiteľka ôsmich titulov európskej šampiónky a dlhoročná svetová jednotka.

