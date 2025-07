VIDEO: Šampionátom žijú aj na cestách. Vo Švajčiarsku upravili semafory

BAZILEJ. Mesto Bazilej upravilo na počesť futbalových ME žien niekoľko semaforov na priechodoch pre chodcov.

„Mysleli sme si, že je to fantastický nápad. Zostanú tam až do konca ME žien, možno aj o niekoľko dní dlhšie,“ uviedla hovorkyňa dopravného oddelenia mesta Nicole Ryfová-Stockerová.