Všetkým priaznivcom futbalu prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete proti sebe nastúpia Bayern Mníchov a FC Salzburg.



Bayern Mníchov

Nemecký veľkoklub vstupoval do tohto duelu v pozícii jasného favorita, ale prvý zápas ukázal o opaku. Salzburg tam totiž uhral remízu 1:1, pričom katastrofu pre Bayern odvrátil až v 90. minúte Coman. Odvtedy si Bayern napravil v lige chuť dvoma výhrami, no naposledy s Leverkusenom iba remizoval. Mníchovčania by to tak ani v odvete nemuseli mať úplne jednoduché.



FC Salzburg

Rakúsky klub má v domácej súťaži pohodlný, takmer dvadsaťbodový náskok. Svoje sústredenie tak môže plno presunúť na najslávnejšiu klubovú súťaž vo svete futbalu. Po úspešnej skupinovej fáze Salzburg ukazuje, že vie zahrať aj proti najlepším klubom sveta a keďže je už 7 zápasov neporazený, tak Bayern bude musieť predviesť pre postup skutočne kvalitný výkon.