Piešťany idú do play-off z prvého miesta. V záverečnom kole zdolali Košice

Basketbalistky Piešťanských Čajok sa štvrtý rok za sebou stali víťazkami nadstavbovej časti Tipos extraligy žien.
Rozhodli o tom v sobotňajšom záverečnom stretnutí 10. kola skupiny o 1. - 6. miesto, v ktorom úradujúce šampiónky zdolali doma Young Angels Košice 96:51.
V súťaži dosiahli 25 víťazstiev a tri prehry, rovnako ako MBK Ružomberok, s ktorým však mali lepšie vzájomné zápasy. Liptáčky na záver zvíťazili na palubovke Slovana Bratislava 67:61.
V semifinále sa stretnú Piešťany so Slovanom Bratislava. Druhú dvojicu v bojoch o ligové kovy tvoria hráčky MBK Ružomberok a Slávia ŠKP Banská Bystrica. Semifinálové série štartujú v sobotu 28. marca a hrajú sa na tri víťazné zápasy.
Série o 5. - 8. miesto štartujú v rovnakom termíne a hrajú sa na dva víťazné duely. Systémom doma-vonku sa odohrá séria o 9. miesto. Zdolaného čaká baráž o účasť v nasledujúcom ročníku Tipos EXZ.
Tipos extraliga žien - záver nadstavbovej časti:
skupina o 1.-6. miesto – 10. kolo:
BC Slovan Bratislava - MBK Ružomberok 61:67 (23:32)
najviac bodov: Keltosová 23, Tripkovičová 13, Fadrhonsová 9 - Andělová a Živaljevičová po 12, Smithová a Jackovecová po 10, 122 divákov
ŠBK Šamorín - Slávia ŠKP Banská Bystrica 53:92 (20:45)
najviac bodov: Kononučenková a Slamová 11, Pančuková 9 - McGruderová 17, Chovaníková 14, Žilinská 13
Piešťanské Čajky - YOUNG ANGELS Košice 96:51 (44:22)
najviac bodov: Farcyová 15, Erdélyiová 12, Jakubčeková a Kozáková po 11 - Čatlošová 12, Hudecová 10, Plavnická 6, 300 divákov
skupina o 7.-10. miesto - 6. kolo:
BK AS Trenčín - CBK Košice 65:51 (35:32)
najviac bodov: Barnesová 19 (11 doskokov), Vaiglová 15 (10 doskokov), Jamazakiová 9 - Kašperanová 17, Ľašenková 15, Czakóová a Staníková (10 doskokov) po 7, 52 divákov
BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji 76:67 (36:32)
najviac bodov: Jonesová 19, Rostocká 17 (14 doskokov), Matejčíková 13 - Krajčírová 15 (10 doskokov), Šafáriková 13, Jonesová 12, 50 divákov
Konečné poradie po nadstavbovej časti Tipos EXZ 2025/2026
1. Piešťanské Čajky
2. MBK Ružomberok
3. Slávia ŠKP Banská Bystrica
4. BC Slovan Bratislava
5. YOUNG ANGELS Košice
6. ŠBK Šamorín
7. BK ŠK UMB Banská Bystrica
8. CBK Košice
9. BK Klokani Ivanka pri Dunaji
10. BK AS Trenčín
Zloženie play-off dvojíc:
semifinále (28. marca, 1. apríla, 4. apríla, prípadný štvrtý a piaty zápas - 8. a 11. apríla):
Piešťanské Čajky - BC Slovan Bratislava
MBK Ružomberok - Slávia ŠKP Banská Bystrica
o 5. - 8. miesto (28. marca, 1. apríla, prípadný tretí zápas - 4. apríla):
YOUNG ANGELS Košice - CBK Košice
ŠBK Šamorín - BK ŠK UMB Banská Bystrica
o 9. miesto (28. marca a 1. apríla):
BK AS Trenčín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji