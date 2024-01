Český tím nedal domácim Čajkám žiadnu šancu, obhájil tak titul spred roka

Zuzana Žirková, trénerka Slávie: "Každý chvíľku ťahal pílku, o tom to celé bolo. Boli sme v oklieštenej zostave, v podstate bez pivotiek. Od začiatku sezóny nám chýba päť hráčok. Vďakabohu, že sme to dali. Gratulujem, pretože sme bojovali do konca. Všetky tie chyby sa vynulovali záverom."

Angelika Slamová, hráčka Slávie: "Teším sa, že sa nám to podarilo. Mali sme málo času na prípravu, ale ešte sme sa nejako dali dokopy. Nebolo to úplne ľahké, keďže to bol tretí zápas, ale som veľmi rada, že sa nám to podarilo a máme v tejto sezóne pohár.“