VIDEO: Spurs premárnili sľubný náskok. Shai zariadil obrat Oklahomy s double double

Shai Gilgeous-Alexander v zápase San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder (Autor: TASR/AP)
TASR|23. máj 2026 o 07:39
Thunder sa ujali vedenia v sérii 2:1.

NBA - tretí zápas semifinále play-off

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 108:123 (31:26, 20:32, 33:37, 24:28)

Najviac bodov: Wembanyama 26, Vassell 20, Fox 15 - Gilgeous-Alexander 26 (12 asistencií), McCain 24, J. Williams 18

/stav série: 1:2/

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v treťom finálovom stretnutí Západnej konferencie NBA na palubovke San Antonia 123:108 a v sérii sa ujali vedenia 2:1 na zápasy.

Obhajcov majstrovského titulu viedol Shai Gilgeous-Alexander, ktorý zaznamenal double-double s 26 bodmi a 12 asistenciami.

Úradujúci dvojnásobný držiteľ ocenenia pre najužitočnejšieho hráča (MVP) súťaže zažiaril v druhom súboji za sebou, predtým režíroval domáci triumf 122:113.

Ďalších 24 bodov pridal striedajúci Jared McCain, trojicu najproduktívnejších hráčov Thunder doplnil taktiež z lavičky 18-bodový Jaylin Williams. Oklahoma City pritom mala zlý štart do stretnutia, keď prehrávala 0:15.

VIDEO: Zostrih tretieho zápasu série Oklahoma - San Antonio

„Bol to silný úder – to im treba uznať. Boli pripravení hrať a dostali nás veľmi skoro. Ale myslím si, že sme ukázali skvelú vyrovnanosť pri tom, že sme chápali 48-minútovú povahu zápasu.

Je to, samozrejme, dlhý duel a dostať zápas do zvládnuteľnej pozície nám výrazne pomohli hráči z lavičky,“ uviedol tréner najlepšieho tímu po základnej časti Mark Daigneault podľa AFP.

Spurs viedli Francúz Victor Wembanyama s 26 bodmi a 20-bodový Devin Vassell.

„Začali sme zápas naozaj dôrazne, ale očividne sme si to neudržali.Ten štart nebol udržateľný, ale myslím si, že sme hrali veľmi rýchlo a to sa v priebehu stretnutia postupne znižovalo. Musíme nájsť spôsob, ako to dosiahnuť,“ konštatoval po dueli kouč Spurs Mitch Johnson.

Štvrtý zápas je na programe v noci na pondelok.

