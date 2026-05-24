VIDEO: Knicks pokračujú na víťaznej vlne. Sú už len krok od postupu do finále play-off

Momentka zo zápasu Cleveland Cavaliers - New York Knicks. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. máj 2026 o 07:52
Jalen Brunson nazbieral 30 bodov a 6 asistencií.

NBA - tretí zápas semfinále play-off

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 108:121 (27:37, 27:23, 28:31, 26:30)

Najviac bodov: Mobley 24, Mitchell 23, Harden 19 - Brunson 30, Bridges 22, Anunoby 21

/stav série: 0:3/

Basketbalisti tímu New York Knicks majú na dosah účasť vo finále NBA. V noci na nedeľu zvíťazili v treťom finále Východnej konferencie na palubovke Clevelandu Cavaliers 121:108 a vedú v sérii 3:0 na zápasy.

Knicks tradične viedol Jalen Brunson, keď nazbieral 30 bodov a 6 asistencií. Štvrtý duel je na programe v noci na utorok opäť v Clevelande. 

Hráči z najväčšieho miesta USA v stretnutí ani raz neprehrávali. Už v prvej štvrtine si vypracovali dvojciferný náskok, ktorý dokázali domáci ešte v druhej štvrtine zlikvidovať, no do vedenia sa nedostali.

Po polčase viedli Knicks o šesť bodov 60:54 a po zmene strán drámu nedopustili a držali si súpera na dištanc. 

VIDEO: Zostrih tretieho zápasu série Cleveland - New York

Stav 3:0 na zápasy ešte žiaden tím v histórii NBA nestratil. New York je tak blízko boja o celkové prvenstvo, v ktorom by sa predstavil prvýkrát od roku 1999.

Celkovo získali Knicks dva majstrovské tituly, naposledy sa tešili ešte v roku 1973. „Ukázali sme mimoriadnu bojovnosť. Naďalej sa však musíme plne sústrediť na každú jednu akciu.

Uplynulé týždne sme mali správne mentálne nastavenie, musíme v tom pokračovať, či sa ešte zlepšiť. Z každého víťazstva sa dá poučiť a ďalší deň ukázať ešte niečo viac,“ prízvukoval Brunson podľa AFP.

