Basketbalistky oplatili Izraelu prehru, zdolali ho o jediný bod

Juraj Suja, tréner Slovenska: "Mali sme určitú útočnú kontinuitu od začiatku zápasu, súper nám neodskočil tak, ako tomu bolo vo štvrtok, keď z toho bol dvojciferný rozdiel. Zatiaľ nie som spokojný s osobnou obranou, pozitívom bola dobrá zónová defenzíva, ale naše individuálne činnosti, disciplína, proste rozhodnutia v obrane, sú na veľmi nízkej úrovni. Musí sa to zmeniť.“

Alica Moravčíková, hráčka Slovenska: "V útoku sme zrýchlili našu hru, nenechali sme ľahké strely z vonkajšieho priestoru, oproti zápasu vo štvrtok. Potom aj nám niečo viac padlo. V útoku to bolo oveľa rýchlejšie, aj keď to bola na konci dráma, tak sme to ustáli, za čo sme vďačné.“

Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: "Chceli sme sa odraziť od prvého zápasu s Izraelom. Mali sme pred stretnutím video, na ktorom nám tréneri povedali, v čom sme robili najväčšie chyby. Nechceli sme hneď, aby sa zmenilo všetko, ale chceli sme, aby bol viditeľný progres. Myslím si, že bol, ale aj tak to musí byť oveľa lepšie, hlavne v obrannej časti.“