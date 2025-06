Technické chyby i časové obmedzenia. Vyznáte sa v pravidlách basketbalu?

Úlohou každého družstva je nazbierať viac bodov ako súper, to dosiahnu vhodením basketbalovej lopty do súperovho koša, pričom sa snaží súperovi zabrániť, aby sám dosiahol bod v podobe koša.

V prípade kontaktu súperov v oblúku je vždy zvýhodnený útočiaci hráč. Aj v prípade, že by brániaci hráč postavil clonu, pri ktorej sa nepohne a vrazí do neho útočiaci hráč, je odpískaný faul obrancu.

Pri vhadzovaní musí hráč hodiť (nie podať) loptu spoluhráčovi na hracej ploche. Počas vhadzovania lopty do hry nesmie iný hráč presahovať žiadnou časťou svojho tela postrannú čiaru, kým nie je lopta vhodená do ihriska.

Ak družstvo drží loptu na vlastnej zadnej polovici hracej plochy, musí ju do 8 sekúnd preniesť na polovicu súpera. Ak sa to hráčom nepodarí, prichádza o držanie lopty a tímu je pripísaná strata.

Útočný faul

Najčastejšími útočnými faulami sú faul v clone (keď chce hráč spraviť svojmu spoluhráčovi clonu, musí stáť pevne na oboch nohách, nehýbať sa do strany a nemôže mať ruky od tela) a prerážanie (keď hráč narazí do obrancu príliš veľkou silou, pomôže si lakťami, ktoré sú ďaleko od tela alebo sa brániaci hráč postaví do clony a útočiaci hráč do neho vrazí).

Nelegálny dribling

Keď hráč začne s loptu driblovať a následne ju chytí do rúk, nemôže pokračovať v driblingu. Pohybovať sa môže iba s jednou nohou, tá druhá musí ostať pevne na palubovke (tzv. pivot foot). To platí aj pred začatím driblingu.

Lopta počas driblingu nemôže presahovať výšku ramien a hráč nemôže driblovať dvoma rukami naraz alebo si ju medzi nimi prehadzovať bez dotyku s palubovkou.

Kroky

Hráč musí loptu vypustiť z rúk skôr ako spraví prvý krok. Hráč môže posunúť svoju pivot foot až vtedy, keď začne driblovať. Takisto môže spraviť hráč po ukončení driblingu najviac dva kroky, tretí je už porušením pravidiel. V takom prípade tím prichádza o držanie lopty.