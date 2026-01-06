ONLINE: Würzburg Baskets - Patrioti Levice dnes, Liga majstrov LIVE (play-in, 1. zápas)

Würzburg Baskets - Patrioti Levice: ONLINE prenos zo zápasu Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
6. jan 2026 o 14:30
Sledovali ste spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu play-in basketbalovej Ligy majstrov: Würzburg Baskets - Patrioti Levice.

Basketbalisti tímov Würzburg Baskets a Patrioti Levice dnes hrajú prvý zápas play-in Ligy majstrov.

Kde sledovať basketbal v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live prenos.

ONLINE PRENOS:  Würzburg Baskets - Patrioti Levice dnes (basketbal, Liga majstrov 2025/26, play-in, výsledky, utorok, NAŽIVO)

Liga majstrov 1/16 finále 2025/2026
06.01.2026 o 17:30
1. kolo
Würzburg
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Levice
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.
    dnes 14:30
