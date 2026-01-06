Levickú hviezdu prirovnal k Dončićovi: Nezastavili sme ho, pretože bol príliš dobrý

Kvalifikovať sa do prestížnej Ligy majstrov? Podarilo sa.
Vyhrať zápas v Lige majstrov? Podarilo sa.
Postúpiť zo skupinovej fázy Ligy majstrov? Podarilo sa.
Vyhrať play-in zápas o postup medzi najlepších šestnásť tímov súťaže? Podarilo sa!
Patrioti Levice prežívajú najúspešnejší ročník v klubovej histórii, počas ktorého dostali slovenský basketbal na mapu pohárovej Európy.
Keď tréner tímu Michal Madzin v septembri neveriacky krútil hlavou po víťaznej strele Willa Cariusa, ktorá poslala Patriotov do Ligy šampiónov, ešte netušil, aké úspechy jeho mužstvo vo zvyšku sezóny dokáže.
O posledný z nich sa postaralo na nemeckej pôde, kde Patrioti Levice zdolali v play-in sérii hranej na dve víťazstvá Würzburg Baskets 92:89.
V Bratislave môžu rozhodnúť
„Som veľmi hrdý na chalanov. Za to, ako bojovali a hrali so srdcom. Bolo skvelé ich sledovať," pochvaľoval si Madzin na tlačovej konferencii.
Rozmýšľal však už nad štvrtkom, kedy sa odohrá druhý, a možno posledný zápas (ak by Levice vyhrali) tejto série. Levice sa predstavia vo vypredanej bratislavskej GoPass aréne.
„Vo štvrtok sa bude hrať v skvelej atmosfére, ktorú vytvoria naši famózni fanúšikovia. Očakávam, že Würzburg ukáže na palubovke svoju energiu, na ktorú sa musíme pripraviť," tvrdil Madzin.
Levický tréner sa v zápase s Würzburgom nemohol spoľahnúť na vyššie spomínaného Cariusa, ktorý prijal ponuku gréckeho Pelisteri.
Možno aj preto sa Patrioti trápili na doskoku, pričom nemecký tím si pripísal až šestnásť útočných doskokov, z ktorých dal 22 bodov.
Hrdinovi opakovali, aby strieľal
Napriek tomu sa postarali o výborné výkony Boris Bojanovský (14 bodov, 5 doskokov), Novak Musić (17 bodov, 6 asistencií) či Andre Wesson (10 bodov, 8 doskokov).
Hviezdou zápasu bol však tradične rozohrávač Rickey McGill: „Bolo to skvelé víťazstvo, ale už sa pripravujeme na štvrtok. Myslím už iba na to. V Bratislave sa to pokúsime dokončiť."
Dvadsaťosemročný Američan nechýbal na palubovke ani sekundu. Z duelu si odniesol 29 bodov, z ktorých pätnásť zaznamenal v poslednej štvrtine duelu.
„Chalani mi hovorili, aby som strieľal. Tak som stále pálil a lopta padala do koša," smial sa po zápase.
Tréner ho porovnal s Dončićom
McGill trafil v dueli šesť trojok zo siedmich pokusov. Najmä vďaka jemu sa Levice mohli pochváliť famóznou 58-percentnou úspešnosťou streľby spoza perimetra (11/19).
„Würzburg prehral, pretože jeden hráč súpera vynikol," opísal duel nemecký novinár Tim Eisenberger, ktorý ponúkol pred zápasom rozhovor pre Sportnet.
Nemecký novinár položil na pozápasovej tlačovej konferencii trénerovi Würzburgu Sašovi Filipovskemu otázku: „Prečo sa vám nepodarilo zastaviť McGilla?"
Kouč na ňu odpovedal: „Pretože to bol jeho deň. Je to ako s Lukom Dončićom. Každý vie, že je dobrý zakončovateľ, no aj tak ho nikto nevie zastaviť. Vedeli sme, že McGill je skvelý zakončovateľ a motor Levíc. Rotovali sme na ňom našich najlepších obrancov, no aj tak sme neuspeli. Nezastavili sme ho, pretože bol príliš dobrý."
Čo sa skrýva za úspechom Levíc?
„Slovenský šampión zaskočil Würzburg," napísal oficiálny web Ligy majstrov a dodal: „Úspechy Levíc v ich prvej sezóne v súťaži sú obdivuhodné. Už len samotný postup z kvalifikácie do play-in bol úspech, ale Slováci sa rozhodli opäť všetkých prekvapiť."
Levice sú vo fáze, v akej žiaden slovenský basketbalový klub nikdy predtým nebol.
S miliónovým rozpočtom, ktorý je najnižší spomedzi súčasných účastníkov Ligy majstrov, ukazujú, čo dokáže skromný basketbalový klub, ak máte kvalitné vedenie a trénera, ktorý si dávajú záležať pri skautingu a výbere hráčov.
Generálny manažér Ladislav Garaj a trénerská dvojica Michal Madzin s asistentom Ladislavom Lutovským trafila legionársku, a teda kľúčovú časť kádra, na výbornú.
Basketbalovo, ale aj charakterovo, a práve vďaka tomu celý tím verí v útočné schopnosti McGilla, či obranné zručnosti Musića a Bojanovského.