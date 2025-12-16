VIDEO: V NBA hviezdil 18-ročný mladík. Súboj hviezdnych pivotov vyhral Jokič

Vychádzajúca hviezda NBA Cooper Flagg ako prvý osemnásťročný hráč v histórii zámorskej basketbalovej ligy nastrieľal v zápase 42 bodov.
Ani jeho nový osobný rekord však Dallasu nepomohol a ten podľahol Utahu 133:140 po predĺžení. Súboj hviezdnych pivotov tesne vyhral Nikola Jokič, ktorý pomohol Denveru k víťazstvu po predĺžení 128:125 nad Houstonem s Alperenom Sengünom.
Obaja pivoti zaznamenali triple-double.
Jednotka tohtoročného draftu Flagg je už hlavným lídrom Dallasu. Neustále bol aktívny, vybojoval 20 trestných hodov a zamestnával obranu Utahu. K 42 bodom pridal aj sedem doskokov a šesť asistencií.
Pri absencii viacerých opôr na čele s Anthonym Davisom však bol príliš osamotený, zatiaľ čo Jazz sa mohli oprieť o troch hráčov. Keyonte George dal 37 bodov, Lauri Markkanen pridal 33 bodov a 16 doskokov a Kyle Filipowski nastrieľal 25 bodov.
VIDEO: Cooper Flagg a jeho 42 bodov v zápase proti Utahu
V predĺžení už hráči Dallasu nemali dosť síl a dali len štyri body, z toho jediný kôš z hry. Utah si pripísal desiate víťazstvo v sezóne a v tabuľke Západnej konferencie sa dostal pred Dallas na desiate miesto.
Veľká dráma sa odohrala v Denveri, kde boli fanúšikovia zvedaví na súboj dvoch hráčov, ktorí sú považovaní za možno najlepších pivotov súčasnosti, a tí ich nesklamali.
Jokič nazbieral 39 bodov, 15 doskokov a 10 asistencií, Sengün mal 33 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií. Pri kľúčových momentoch zápasu však boli iní hráči.
Houston mal víťazstvo na dosah, keď ho Sengün dve sekundy pred koncom poslal do najtesnejšieho vedenia. Lenže keď potom Denver po time-oute rozohrával, Amen Thompson fauloval uvoľňujúceho sa Tima Hardawaya a podľa pravidiel za takýto faul v koncovke ešte pred rozohraním lopty automaticky nasleduje jeden trestný hod.
VIDEO: Bodový duel Jokiča a Sengüna
Jamal Murray ho premenil a poslal zápas do predĺženia. V ňom dal opäť Murray dva koše a následne trojkou z rohu zvýšil Spencer Jones na rozdiel siedmich bodov, na čo Houston už nemal odpoveď. Murray nastrieľal celkovo 35 bodov.
Denver vyhral piatykrát za sebou a je druhý v Západnej konferencii.
Detroit zvíťazil 112:105 v Bostone a štvrtým víťazstvom v rade si upevnil vedenie v tabuľke Východnej konferencie.
Cade Cunningham prispel k výhre Pistons 32 bodmi a 10 asistenciami. Za Boston dal 34 bodov Jaylen Brown.
NBA - výsledky:
Boston Celtics - Detroit Pistons 105:112 (33:25, 24:28, 24:32, 24:27)
Najviac bodov: Brown 34, White 31, Pritchard 12 - Cunningham 32 (10 asistencií), Harris a LeVert po 13
Miami Heat - Toronto Raptors 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32)
Najviac bodov: Adebayo 20 (10 doskokov), Powell 20, Mitchell 12 - Ingram 28, Barnes 17 (10 doskokov), Quickley 15
Utah Jazz - Dallas Mavericks 140:133 pp (37:43, 34:32, 21:24, 37:30 - 11:4)
Najviac bodov: George 37, Markkanen 33 (16 doskokov), Filipowski 25 - Flagg 42, Washington 25 (13 doskokov), Marshall 15
Denver Nuggets - Houston Rockets 128:125 pp (24:30, 34:21, 31:35, 28:31)
Najviac bodov: Jokič 39 (15 doskokov, 10 asistencií), Murray 35, Hardaway a Johnson 13 - Sengün 33 (10 doskokov, 10 asistencií), Durant 25, Okogie a Smith po 16
Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 103:121 (27:25, 21:31, 28:34, 27:31)
Najviac bodov: Leonard 21, Dunn 17, Harden 13 - Jackson 31, Spencer 27, Wells 16
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia