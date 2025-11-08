Patrioti Levice doma pokorili 100-bodovú hranicu, Prievidza vykradla Slovan

BRATISLAVA. Basketbalisti Prievidze zdolali v dueli 8. kola Tipos SBL BC Slovan Bratislava 84:75.
V bratislavskej Gopass Aréne lepšie zvládli druhú polovicu stretnutia a posunuli sa pred svojho sobotného súpera na 2. miesto.
Prvé Levice vyhrali doma nad Spišskými Rytiermi 109:91 a nenašli tak premožiteľa ani vo ôsmom ligovom zápase.
Nepriaznivú sériu ťahajú Handlovčania, ktorí prehrali štvrtý zápas za sebou, tentoraz doma s Komárnom 82:92. Nitra uspela na palubovke posledných Košíc 83:79, v tabuľke jej patrí štvrtá priečka.
Tipos SBL - 8. kolo:
Košice Wolves - Nitra Blue Wings 79:83 (36:48)
najviac bodov: Rupert 22 (12 doskokov), Wolfe 12, Carter-Hollinger a Halada po 9 - Jones 22, Ragland 19 (10 doskokov), Underwood 13, 500 divákov.
BC Slovan Bratislava - BC Prievidza 75:84 (49:41)
najviac bodov: Pavelka (13 doskokov) a Stevenson po 15, Radovanovič a Szabó po 11 - Reynolds 21, Tolbert 15, Davontrey 14, 1203 divákov.
Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 109:91 (52:43)
najviac bodov: McGill 24, Wesson 22 (10 doskokov), Carius 21 - Hill 27, Stevanovič 24 (11 doskokov), Kenney 12, 1270 divákov.
Iskra Svit - BKM Mimel Lučenec 88:100 (43:48)
najviac bodov: Atwood (10 doskokov) a Watts po 17, Witt 15 - Beaubrun 22 (15 doskokov), Boone 21, Wright 15, 670 divákov.
MBK Baník Handlová - BC Komárno 82:92 (34:54)
najviac bodov: Henson 20, Fletcher 18, Kováčik 14 - Wiggins 21, Henry 19, Gray 18, 500 divákov.