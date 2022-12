V Lučenci rozhodlo až tretie predĺženie. Levice potiahol hráč z EuroBasketu

Fanúšikovia Handlovej aj naďalej prežívajú náročné obdobie. Ich tím si pripísal piatu prehru z posledných šiestich ligových duelov. Po tretíkrát v sezóne navyše inkasovali stovku.

Komárno oplatilo “baníkom” prehru z prvého vzájomného zápasu a Handlovú zdolali na ich palubovke vysoko 110:71. Hráč “diablov” Luka Gašič v zápase nastrieľal 22 bodov a pridal k nim aj 10 asistencií a z duelu si odniesol double-double.

Komárno sa prezentovalo skvelou 59-percentnou úspešnosťou streľby z poľa, zatiaľ čo Handlová strieľala iba s 34-percentnou úspešnosťou.

Ak by Rytieri na palubovke Lučenca neuspeli, basketbalisti Levíc by sa vrátili na čelo tabuľky. Prievidzu totiž zdolali 81:68. Rovnako ako v prvom vzájomnom dueli vyhrali “hornonitrianci” prvý desaťminútovku zápasu. V tej druhej si ale stretnutie prehrali, kedže sa šlo do kabín so šestnásťbodovým rozdielom.



V drese Patriotov debutoval v lige britský rozohrávač a reprezentant, ktorý nechýbal na ME v basketbale 2022 Devon van Oostrum, ktorý sa odprezentoval fantasticky. Nastrieľal 9 bodov a pridal 12 asistencií.

Prievidzký dres si opäť obliekol Alonzo Walker, ktorý zaznamenal 4 body a 7 doskokov. Skúsený Marek Jašš na palubovke nevynechal ani minútu.