Lakers držali favorita v napätí iba polčas. Oklahoma v play-off čaká na premožiteľa

Shai Gilgeous-Alexander (vpravo) bráni LeBrona Jamesa v zápase play-off NBA. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. máj 2026 o 07:30
Basketbalisti Thunder a Pistons využili domáce prostredie.

Basketbalisti Oklahoma City Thunder zvíťazili v druhom zápase semifinále Západnej konferencie zámorskej NBA nad Los Angeles Lakers 125:107.

Shai Gilgeous-Alexander a Chet Holmgren prispeli k triumfu zhodne 22 bodmi a aj vďaka tomu vedú obhajcovia titulu už 2:0 na zápasy.

Lakers začali dobre, prvý polčas dokonca vyhrali 58:57, no v tretej štvrtine si vytvorila Oklahoma 13-bodový náskok, ktorý neskôr ešte zvýšila.

„Musíme hrať agresívne. V prvých dvoch štvrtinách boli Lakers silnejší a dúraznejší, robili rýchlejšie rozhodnutia. V tretej štvrtine sme zlepšili výkon a naklonili misky váh na našu stranu," uviedol Gilgeous-Alexander.

Výhodu domácej palubovky využili aj hráči Detroitu Pistons.

V druhom semifinále Východnej konferencie zdolali Cleveland Cavaliers 107:97 a v sérii vyhrávajú rovnako ako Thunder 2:0. Cade Cunningham si v drese Detroitu pripísal na konto 25 bodov a 10 asistencií.

„Počas celého zápasu sme kontrolovali jeho vývoj. Podarilo sa nám splniť cieľ vyhrať oba domáce duely," povedal tréner Detroitu J.B. Bickerstaff.

NBA - 2. kolo play-off:

Semifinále Východnej konferencie

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 107:97

Najviac bodov: Cunningham 25 (10 asistencií), Harris 21, Robinson 17 - D. Mitchell 31, Allen 22, Harden 10

/stav série: 2:0/

Semifinále Západnej konferencie

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 125:107

Najviac bodov: Gilgeous-Alexander a Holmgren po 22, A. Mitchell 20, McCain 18 - Reaves 31, James 23, Hačimura 15

/stav série: 2:0/

