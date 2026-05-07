Historický krok slovenského basketbalu. Slovan má nakročené do prestížnej európskej ligy

Športový riaditeľ basketbalovej Jadranskej ligy (ABA liga) Milija Vojinovič informoval, že je vo finálnej fáze rokovaní o vstupu Slovana Bratislava do tejto súťaže.
Účastník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) už dávnejšie deklaroval záujem byť jej súčasťou.
Po splnení všetkých technických a finančných požiadaviek by sa tak mohlo stať od sezóny 2026/2027.
Cieľom vedenia ligy je opätovné navýšenie počtu účastníkov, tentoraz z 18 na 20 klubov na ďalší súťažný ročník. Jedna miestenka bude s najväčšou pravdepodobnosťou patriť minuloročnému finalistovi Tipos SBL.
„Z mnohých strán je veľký záujem o účasť v ABA lige, čo je dôkaz dôležitosti a kvality tejto súťaže. Čaká nás rozšírenie na 20 klubov, sme vo finálnej fáze rokovaní o udelení voľnej karty Slovanu Bratislava.
Je to extrémne zaujímavý a ambiciózny projekt, finančne stabilný a z obchodného hľadiska mimoriadne profesionálne vedený.
Zostáva jedno voľné miesto, na ktoré je viacero kandidátov. Posledné slovo a rozhodnutie bude mať Zhromaždenie, keďže kluby sú spoluvlastníkom súťaže,“ vyjadril sa Vojinovič pre portál mozzartsport.com.
Jadranská liga zobrala pred sezónou 2025/2026 na voľnú kartu rakúsku Viedeň a rumunský Kluž, oba kluby by mali mať garanciu účasti na tri roky. Takýto postup by sa mal týkať aj „belasých“.
Klub z Pasienkov dlhodobo javí záujem o účasť v medzinárodných projektoch a nadnárodných súťažiach. V minulosti bol ešte pod hlavičkou Interu súčasťou Alpsko-jadranského pohára, Európskeho pohára FIBA a dva roky hral Severoeurópsku basketbalovú ligu (ENBL).
Unikátny basketbalový projekt
Ak by Slovan prijali za účastníka ABA ligy, tak sa stane historicky prvým klubom zo Slovenska, ktorý bude súčasťou tejto prestížnej nadnárodnej súťaže.
V súčasnosti bojuje o postup do finále domácej Tipos SBL, v semifinálovej sérii s Nitrou vedie 3:1 na zápasy.
„Teší nás, že táto súťaž je z hľadiska kvality tretia najlepšia v Európe a každou sezónou sa zlepšuje. ABA liga je unikátnym basketbalovým projektom v rámci Európy, ktorá pokrýva všetky náklady na cestovanie, ubytovanie a rozhodcov. Veľkou zárukou do budúcnosti je tiež strategická spolupráca a partnerstvo s Euroligou,“ dodal Vojinovič.