Basketbalisti Komárna porazili bratislavský Slovan. Belasí zaostávali už v prvej časti

Momentka zo zápasu 18. kola Tipos SBL v basketbale mužov BC Slovan Bratislava - BC Komárno.
Momentka zo zápasu 18. kola Tipos SBL v basketbale mužov BC Slovan Bratislava - BC Komárno. (Autor: TASR)
TASR|6. jan 2026 o 19:07 (aktualizované 6. jan 2026 o 20:00)
Komárno viedlo po prvom polčase o 21 bodov.

Basketbalisti BC Komárno zvíťazili v predohrávke 18. kole Tipos SBL na palubovke Slovana Bratislava 87:71.

O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, v ktorom si vytvorili výrazný 21-bodový náskok.

V dohrávke 15. kola triumfovali hráči BC Prievidza nad Iskrou Svit 78:60.

Tipos SBL

Predohrávka - 18. kolo

BC Slovan Bratislava - BC Komárno 71:87 (30:51)

Najviac bodov: Pavelka 13, Stevenson 11, Thornton 9 - Mckeithan 19, Ormiston 18, Millin 17

Dohrávka 15. kola

BC Prievidza - Iskra Svit 78:60 (34:36)

Najviac bodov: Bichop 16, Toussaint a Smith po 15 – Jackson 13, Witt a Rožánek po 12

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

