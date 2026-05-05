Tri olympijské zlatá a tisíce bodov. Legendárna basketbalistka ukončila kariéru

Tina Charlesová
Tina Charlesová (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. máj 2026 o 18:00
Je druhou najlepšou strelkyňou histórie WNBA.

Trojnásobná olympijská šampiónka a druhá najlepšia strelkyňa histórie WNBA Tina Charlesová ukončila kariéru. 37-ročná americká basketbalistka to oznámila na sociálnych sieťach.

"Niekedy jednoducho musíte svoj život prehodnotiť," uviedla Charlesová. "Nie každý môže ísť až do konca. Aby ste rástli, musíte byť úprimní a ja pochopila, že sa musím vydať iným smerom, "pridala.

"V kariére som zažila najväčšie úspechy aj najhoršie sklamanie, ale za všetko som vďačná," dodala Charlesová, ktorá vo WNBA nastupovala za Connecticut, New York, Washington, Phoenix, Seattle alebo Atlantu.

Vo WNBA na titul Charlesová nikdy nedosiahla, s kariérou sa však rozlúčila s 8396 bodmi ako druhá najlepšia strelkyňa v histórii súťaže. Viac má na konte iba legendárna Diana Taurasiová (10.646). V roku 2012 navyše bola vyhlásená za najlepšiu hráčku ligy.

V Európe si Charlesová zahrá za Fenerbahce alebo Galatasaray Istanbul. S americkou reprezentáciou ovládla olympiádu v rokoch 2012, 2016 a 2021, na konte má tiež tri zlata z majstrovstiev sveta (2010, 2014 a 2018).

