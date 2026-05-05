Nepríjemné správy pre Lakers pred sériou s obhajcom titulu. Dončič stále nie je fit

Luka Dončič. (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. máj 2026 o 10:40
Slovinská hviezda sa zranila pred mesiacom práve proti Oklahome City.

Najlepší strelec základnej časti NBA Luka Dončič vynechá pre zranenie zadného stehenného svalu aj úvod 2. kola play-off proti basketbalistom Oklahomy City, uviedli Los Angeles Lakers. Sériu s obhajcom titulu začne kalifornský tím v noci na stredu.

Slovinská hviezda sa zranila pred mesiacom práve proti Oklahome City. Dvadsaťsedemročný rozohrávač kvôli zdravotným problémom odohral v základnej časti len 64 zápasov, v ktorých mal priemer 33,5 bodu a druhýkrát v kariére sa stal najlepším strelcom súťaže.

V prvom kole play-off bez neho Lakers vyradili Houston 4:2 na zápasy. Oklahoma City bude minimálne na začiatku série 2. kola postrádať Jalena Williamsa, ktorý má taktiež poranený zadný stehenný sval.

Vlaňajší účastník Zápasu hviezd NBA mal v úvodných dvoch zápasoch prvého kola proti Phoenixu priemer 20,5 bodu.

