VIDEO: Milwaukee potvrdilo formu, hviezdny Grék rozhodol s klaksónom o víťazstve

Giannis Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. nov 2025 o 07:29
ShareTweet0

Úspešný koš dosiahol v záverečnej sekunde a zabezpečil triumf Milwaukee na palubovke Indiany.

NEW YORK. Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo rozhodol v NBA úspešným košom v záverečnej sekunde o víťazstve Milwaukee na palubovke Indiany 117:115.

Celkovo si v stretnutí pripísal 33 bodov, 13 doskokov a päť asistencií.

Bucks aj vďaka nemu vyhrali tretí z uplynulých štyroch duelov. Kyle Kuzma pridal 15 bodov.

Do Indianapolisu sa v drese hostí vrátil dlhoročný hráč Pacers Myles Turner a proti rivalovi mal deväť bodov. Najlepším strelcom domácich bol Pascal Siakam s 32 bodmi.

Indiana vyradila Milwaukee v prvom kole play off v dvoch predchádzajúcich sezónach.

VIDEO: Víťazná strela Antetokounmpa

Los Angeles Lakers aj bez zranených Luku Dončiča a Austina Reavesa vyhrali v Portlande 123:115.

Deandre Ayton sa na tom proti svojmu bývalému tímu podieľal 29 bodmi a 10 doskokmi. Nikola Jokič dosiahol svoje tohtosezónne maximum 34 bodov, pridal 14 asistencií a Denveru tak pomohol k víťazstvu 130:124 nad Sacramentom.

Bosniansky hráč Jusuf Nurkič rozhodol 0,6 sekundy pred koncom o cennom víťazstve Utahu na palubovke Bostonu 105:103, keď hostia zmazali v druhom polčase dvojciferné manko.

Julius Randle dosiahol 15. kariérové triple-double a 19 bodmi, 11 doskokmi a 10 asistenciami prispel k triumfu Minnesoty v hale Brooklynu 125:109.

NBA - výsledky (4. november):

Brooklyn - Minnesota 109:125

Indiana - Milwaukee 115:117

Boston - Utah 103:105

New York - Washington 119:102

Houston - Dallas 110:102

Memphis - Detroit 106:114

Denver - Sacramento 130:124

Portland - LA Lakers 115:123

LA Clippers - Miami 119:120


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Giannis Antetokounmpo.
    Giannis Antetokounmpo.
    VIDEO: Milwaukee potvrdilo formu, hviezdny Grék rozhodol s klaksónom o víťazstve
    dnes 07:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal» VIDEO: Milwaukee potvrdilo formu, hviezdny Grék rozhodol s klaksónom o víťazstve