Detroit uspel v súboji najlepších tímov. Úradujúci šampióni odčinili prekvapujúcu prehru

Tobias Harris prispel 25 bodmi k víťazstvu Detroitu Pistons nad Bostonom Celtics 104:103 v nočnom západe zámorskej NBA. Detroit zdolal svojho priameho konkurenta a zvýšil pred ním náskok na čele Východnej konferencie.
V drese domácich pridal Jalen Duren 18 bodov a Cade Cunningham zaznamenal 16 bodov a pridal 14 asistencií. Za hostí sa blysol Jaylen Brown 32 bodmi a takmer v závere strhol víťazstvo na ich stranu, ale jeho pokus z diaľky sa odrazil od obruče.
„Chceli sme tento zápas. Je zrejmé, že ide o dva najlepšie tímy na východe. Ale my sme vždy pripravení na výzvu. Je to pre nás veľké víťazstvo,“ citovala Harrisa agentúra AP.
VIDEO: Záver zápasu Detroit - Boston
Na čele Západnej konferencie si Oklahoma udržala náskok po víťazstve 136:104 nad Clevelandom.
Shai Gilgeous-Alexander k nemu prispel 30 bodmi. Dva dni po prekvapujúcej prehre s Miami si úradujúci šampióni nechceli zopakovať rovnaký scenár a okrem krátkeho obdobia na začiatku prvej štvrtiny viedli počas celého zápasu. Chet Holmgren pridal za domácich 28 bodov a Luguentz Dort pridal 18 bodov.
Hosťom navyše pomohlo 23 úspešných pokusov z trojbodovej vzdialenosti. „Strelecká úspešnosť nám pomohla a vyzeralo to tak lepšie, hlavne v závere. Myslím si, že sme sa k tomu dostali dobrým spôsobom. Hrali sme s dobrým nasadením, plus pri takomto stretnutí je dôležité rozmiestnenie hráčov, keďže súper má silu v podkošovom priestore.
V tomto smere odviedli hráči dobrú robotu,“ prezradil na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Thunder Mark Daigneault. V drese Clevelandu zaznamenal Donovan Mitchell 19 bodov, Evan Mobley, Jarrett Allen, Jaylon Tyson a De'Andre Hunter pridali 16 bodov.
San Antonio zdolalo Utah 123:110, potiahla ho francúzska hviezda Victor Wembanyama. Nastrieľal 33 bodov, keď premenil sedem trojok. Spurs sa mohli oprieť o kolektívny výkon, sedem hráčov nazbieralo dvojciferný počet bodov. „Som šťastný za vymenovanie do All-Star zápasu. Je to skvelý pocit a ďalší krok v mojej kariére.
Potešilo ma, že som prvým Francúzom, takže je tam aj hrdosť. K zápasu, som šťastný, že môžem zápas ovplyvniť rôznymi spôsobmi. Som pripravený prijať akúkoľvek rolu, aká sa odo mňa vyžaduje. Príde obdobie, keď proste toľko nebudem strieľať za tri body,“ povedal Wembanyama na margo svojho výkonu a prínosu.
Giannis Antetokounmpo zasa potiahol Milwaukee 21 bodmi, Bucks zvíťazili na plabubovke Atlanty 112:110.
Golden State doma zdolalo Miami 135:112, najviac sa v drese domácich darilo Brandinovi Podziemskému, autorovi 24 bodov. Warriors však prišli o Jimmyho Butlera, ktorý mal v druhej štvrtine na konte 17 bodov, ale duel nedohral pre zranenie kolena.
NBA - utorok, 20. január
Golden State Warriors - Miami Heat 135:112 (36:34, 34:32, 34:27, 31:19)
Najviac bodov: Podziemski 24, Curry 19 (11 asistencií), Butler 17 - Powell 21, Wiggins 18, Ware 15
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 113:104 (33:30, 17:25, 32:26, 31:23)
Najviac bodov: Embiid 30, Maxey 29, Oubre 18 - Nembhard 25, Siakam 24, Huff a McConnell po 10
Detroit Pistons - Boston Celtics 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21)
Najviac bodov: Harris 25, Duren 18, Cunningham 16 (14 asistencií) - Brown 32 (11 doskokov), Pritchard 17, Hauser 16
Brooklyn Nets - Phoenix Suns 117:126 (26:40, 42:32, 21:31, 28:23)
Najviac bodov: Porter 23, Clowney 16, Williams 15 - Brooks 27, Booker 24, Gillespie 22
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 110:112 (19:20, 19:34, 34:26, 38:32)
Najviac bodov: N. Alexander-Walker 32, J. Johnson 28 (16 doskokov), Daniels (10 asistencií) a McCollum po 17 - Antetokounmpo 21, Portis 19, Green 18
Washington Wizards - Los Angeles Clippers 106:110 (26:26, 27:28, 28:25, 25:31)
Najviac bodov: Sarr 28, Ky. George 18, Carrington 17 - Harden 36, Miller 16, Zubac 14 (12 doskokov)
New York Knicks - Dallas Mavericks 97:114 (22:31, 25:44, 24:19, 26:20)
Najviac bodov: Brunson a Towns (18 doskokov) po 22, Robinson 12 (14 doskokov) - Christie 26, Marshall 19, Flagg 18
San Antonio Spurs - Utah Jazz 123:110 (34:26, 27:31, 35:23, 27:30)
Najviac bodov: Wembanyama 33 (10 doskokov), Castle 18, Harper 15 - Ke. George 30, Nurkič 20, Filipowski 13
Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45)
Najviac bodov: Mitchell 19, Allen, Hunter, Mobley a Tyson (10 doskokov) po 16 - Gilgeous-Alexander 30, Holmgren 28, Dort 18
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia