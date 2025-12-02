Krejčí sa opäť bodovo presadil. Atlanta však tesne prehrala s lídrom konferencie

Basketbalisti Atlanty prehrali o bod 98:99 v hale lídra Východnej konferencie NBA Detroitu.
Český reprezentant Vít Krejčí strávil na palubovke takmer 17 minút, zaznamenal tri body, dva doskoky, asistenciu a po jednom zisku, strate a faule.
Tím Hawks pri absencii zraneného Trae Younga potiahol Jalen Johnson, ktorý dosiahol 29 bodov, 13 doskokov a sedem asistencií.
Krejčí premenil iba jednu zo štyroch striel, a to v druhej štvrtine, keď po prihrávke Keatona Wallacea trojkou otočil skóre na 34:32.
Vo vyrovnanom súboji ani jeden zo súperov neviedol o viac než sedem bodov a o výsledku rozhodol hviezdny Cade Cunningham košom na 99:95 sedemnásť sekúnd pred koncom.
VIDEO: Rozhodujúci kôš zápasu Detroit - Atlanta
Atlanta ešte mala šancu zareagovať, lenže úspešná trojka Nickeila Alexandera-Walkera prišla až 1,8 sekundy pred sirénou.
Po dvoch nepremenených šestkách Danissa Jenkinsea na druhej strane mohli Hawks ešte desatinu sekundy pred koncom niečo vymyslieť, Johnson však z výskoku a v časovej tiesni situáciu nevyriešil.
Pri absencii Younga a Kristapsa Porzingisa bol v drese Atlanty popri Johnsonovi najviac viditeľný práve krídelník Alexander-Walker, ktorý trafil šesť trojok a nazbieral 26 bodov.
Víťazov viedol Jalen Duren s 21 bodmi a 18 doskokmi, 18 bodov pridal Cunningham. Pistons boli výrazne lepší pod košom, na doskoky vyhrali 60:36.
Lakers vyhrali sedem zápasov v rade, no úspešnú sériu im v pondelok ukončil Phoenix výhrou 125:108. A to aj napriek tomu, že už po desiatich minútach odstúpil pre zranenie triesla Devin Booker, ktorý dovtedy stihol dať 11 bodov.
Suns potiahli Brooks a Gillespie
Hrdinami Suns tak boli Dillon Brooks s 33 bodmi a autor ôsmich trojok Collin Gillespie, ktorý si posunul osobný rekord na 28 bodov.
Víťazi prinútili Lakers k 22 stratám. Domácemu tímu nepomohlo ani 38 bodov a 11 doskokov Luku Dončića. LeBron James dal desať bodov.
Piatu prehru v rade utrpeli Clippers, v Miami prehrali 123:140. Situáciu nezvrátil ani 36 bodmi Kawhi Leonard, James Harden zostal na 11 bodoch.
Heat rozhodli úsekom 30:2 v druhej štvrtine a navyše vyrovnali klubový rekord 24 trojok. Potrebovali na ne 46 pokusov.
Strelcom dňa bol Mitchell
Najlepším strelcom dňa bol s 43 bodmi Donovan Mitchell, ktorý pomohol Clevelandu k výhre 135:119 nad Indianou.
Sezónnym maximom 32 bodov pomohol Anthony Davis k víťazstvu Dallasu 131:121 na palubovke Denveru. V porazenom tíme si Nikola Jokič pripísal 11. triple double v sezóne za 29 bodov, 20 doskokov a 13 asistencií.
NBA - 2. december - výsledky:
Detroit Pistons - Atlanta Hawks 99:98 (25:27, 25:22, 24:19, 25:30)
Najviac bodov: Duren 21 (11 doskokov), Cunningham 18, Holland 17 - Johnson 29 (13 doskokov), Alexander-Walker 26, Okongwu 20
Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36)
Najviac bodov: Siakam 26, Nembhard 21, Huff a Matthews po 15 - Mitchell 43, Tyson 27 (11 doskokov), Hunter a Mobley po 13
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 129:126 (28:34, 30:32, 33:28, 38:32)
Najviac bodov: McCollum 28, Bagley 22, Whitmore 17 - K. Porter 30, Antetokounmpo 26, Rollins a Trent po 14
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 116:103 (26:27, 33:32, 29:23, 28:21)
Najviac bodov: M. Porter 35, Clowney 18, Claxton 13 (11 doskokov) - Knueppel 18, Sexton 15, Ball 12
Miami Heat - Los Angeles Clippers 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41)
Najviac bodov: Powell 30, Adebayo 27 (14 doskokov), Herro a Wiggins po 22 - Leonard 36, Zubac 16 (13 doskokov), Dunn 12
Orlando Magic - Chicago Bulls 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35)
Najviac bodov: Bane 37, Wagner 25, Black 22 - Giddey 22, Buzelis 21, Jones a Vučevič (11 doskokov) po 20
Denver Nuggets - Dallas Mavericks 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29)
Najviac bodov: Jokič 29 (20 doskokov a 13 asistencií), Jones 28, Watson 15 - Davis 32 (13 doskokov), Nembhard 28 (10 asistencií), Flagg 24
Utah Jazz - Houston Rockets 133:125 (31:32, 37:25, 30:32, 35:36)
Najviac bodov: Markkanen 29, George 28, Nurkič 18 - Durant 32, Sengün 31 (14 asistencií), Thompson 23
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 108:125 (31:31, 21:35, 25:30, 31:29)
Najviac bodov: Dončič 38 (11 doskokov), Reaves 16, Knecht 13 - Brooks 33, Gillespie 28, Goodwin a Williams po 13
