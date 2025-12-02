Krejčí sa opäť bodovo presadil. Atlanta však tesne prehrala s lídrom konferencie

Hráč Atlanty Hawks Vit Krejčí (vľavo) strieľa cez Cadea Cunninghama (Detroit Pistons) počas zápasu NBA.
Hráč Atlanty Hawks Vit Krejčí (vľavo) strieľa cez Cadea Cunninghama (Detroit Pistons) počas zápasu NBA. (Autor: TASR/AP)
ČTK|2. dec 2025 o 08:10
ShareTweet0

Český reprezentant Vít Krejčí strávil na palubovke takmer 17 minút.

Basketbalisti Atlanty prehrali o bod 98:99 v hale lídra Východnej konferencie NBA Detroitu.

Český reprezentant Vít Krejčí strávil na palubovke takmer 17 minút, zaznamenal tri body, dva doskoky, asistenciu a po jednom zisku, strate a faule.

Tím Hawks pri absencii zraneného Trae Younga potiahol Jalen Johnson, ktorý dosiahol 29 bodov, 13 doskokov a sedem asistencií.

Krejčí premenil iba jednu zo štyroch striel, a to v druhej štvrtine, keď po prihrávke Keatona Wallacea trojkou otočil skóre na 34:32.

Vo vyrovnanom súboji ani jeden zo súperov neviedol o viac než sedem bodov a o výsledku rozhodol hviezdny Cade Cunningham košom na 99:95 sedemnásť sekúnd pred koncom.

VIDEO: Rozhodujúci kôš zápasu Detroit - Atlanta

Atlanta ešte mala šancu zareagovať, lenže úspešná trojka Nickeila Alexandera-Walkera prišla až 1,8 sekundy pred sirénou.

Po dvoch nepremenených šestkách Danissa Jenkinsea na druhej strane mohli Hawks ešte desatinu sekundy pred koncom niečo vymyslieť, Johnson však z výskoku a v časovej tiesni situáciu nevyriešil.

Pri absencii Younga a Kristapsa Porzingisa bol v drese Atlanty popri Johnsonovi najviac viditeľný práve krídelník Alexander-Walker, ktorý trafil šesť trojok a nazbieral 26 bodov.

Víťazov viedol Jalen Duren s 21 bodmi a 18 doskokmi, 18 bodov pridal Cunningham. Pistons boli výrazne lepší pod košom, na doskoky vyhrali 60:36.

Lakers vyhrali sedem zápasov v rade, no úspešnú sériu im v pondelok ukončil Phoenix výhrou 125:108. A to aj napriek tomu, že už po desiatich minútach odstúpil pre zranenie triesla Devin Booker, ktorý dovtedy stihol dať 11 bodov.

Suns potiahli Brooks a Gillespie

Hrdinami Suns tak boli Dillon Brooks s 33 bodmi a autor ôsmich trojok Collin Gillespie, ktorý si posunul osobný rekord na 28 bodov.

Víťazi prinútili Lakers k 22 stratám. Domácemu tímu nepomohlo ani 38 bodov a 11 doskokov Luku Dončića. LeBron James dal desať bodov.

Piatu prehru v rade utrpeli Clippers, v Miami prehrali 123:140. Situáciu nezvrátil ani 36 bodmi Kawhi Leonard, James Harden zostal na 11 bodoch.

Heat rozhodli úsekom 30:2 v druhej štvrtine a navyše vyrovnali klubový rekord 24 trojok. Potrebovali na ne 46 pokusov.

Strelcom dňa bol Mitchell

Najlepším strelcom dňa bol s 43 bodmi Donovan Mitchell, ktorý pomohol Clevelandu k výhre 135:119 nad Indianou.

Sezónnym maximom 32 bodov pomohol Anthony Davis k víťazstvu Dallasu 131:121 na palubovke Denveru. V porazenom tíme si Nikola Jokič pripísal 11. triple double v sezóne za 29 bodov, 20 doskokov a 13 asistencií.

NBA - 2. december - výsledky:

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 99:98 (25:27, 25:22, 24:19, 25:30)

Najviac bodov: Duren 21 (11 doskokov), Cunningham 18, Holland 17 - Johnson 29 (13 doskokov), Alexander-Walker 26, Okongwu 20

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36)

Najviac bodov: Siakam 26, Nembhard 21, Huff a Matthews po 15 - Mitchell 43, Tyson 27 (11 doskokov), Hunter a Mobley po 13

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 129:126 (28:34, 30:32, 33:28, 38:32)

Najviac bodov: McCollum 28, Bagley 22, Whitmore 17 - K. Porter 30, Antetokounmpo 26, Rollins a Trent po 14

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 116:103 (26:27, 33:32, 29:23, 28:21)

Najviac bodov: M. Porter 35, Clowney 18, Claxton 13 (11 doskokov) - Knueppel 18, Sexton 15, Ball 12

Miami Heat - Los Angeles Clippers 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41)

Najviac bodov: Powell 30, Adebayo 27 (14 doskokov), Herro a Wiggins po 22 - Leonard 36, Zubac 16 (13 doskokov), Dunn 12

Orlando Magic - Chicago Bulls 125:120 (29:26, 24:27, 32:32, 40:35)

Najviac bodov: Bane 37, Wagner 25, Black 22 - Giddey 22, Buzelis 21, Jones a Vučevič (11 doskokov) po 20

Denver Nuggets - Dallas Mavericks 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29)

Najviac bodov: Jokič 29 (20 doskokov a 13 asistencií), Jones 28, Watson 15 - Davis 32 (13 doskokov), Nembhard 28 (10 asistencií), Flagg 24

Utah Jazz - Houston Rockets 133:125 (31:32, 37:25, 30:32, 35:36)

Najviac bodov: Markkanen 29, George 28, Nurkič 18 - Durant 32, Sengün 31 (14 asistencií), Thompson 23

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 108:125 (31:31, 21:35, 25:30, 31:29)

Najviac bodov: Dončič 38 (11 doskokov), Reaves 16, Knecht 13 - Brooks 33, Gillespie 28, Goodwin a Williams po 13

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Hráč Atlanty Hawks Vit Krejčí (vľavo) strieľa cez Cadea Cunninghama (Detroit Pistons) počas zápasu NBA.
    Hráč Atlanty Hawks Vit Krejčí (vľavo) strieľa cez Cadea Cunninghama (Detroit Pistons) počas zápasu NBA.
    Krejčí sa opäť bodovo presadil. Atlanta však tesne prehrala s lídrom konferencie
    dnes 08:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Krejčí sa opäť bodovo presadil. Atlanta však tesne prehrala s lídrom konferencie