Oklahoma pokorila klubový rekord v prvej štvrtine. Triple-double Jokiča triumf neprinieslo

NEW YORK. Basketbalisti Detroitu Pistons vyhrali v zámorskej NBA desiaty zápas v sérii. V noci na utorok zdolali doma Indianu 127:112 a sú na čele Východnej konferencie.
Post lídra súťaže potvrdili obhajcovia titulu Oklahoma City Thunder, ktorí uspeli na palubovke New Orleans 126:109.
Oklahoma má na čele súťaže bilanciu 14-1. Proti New Orleans sa strelecky najviac darilo Chetovi Holmgrenovi s 26 bodmi, Shai Gilgeous-Alexander ich nastrieľal 23.
Až šesť hráčov malo na konte dvojciferný počet bodov. Duel hostia vo svoj prospech rozhodli prakticky už v prvej štvrtine, v ktorej dosiahli klubový rekord 49 bodov.
Denver podľahol doma Chicagu 127:130, nepomohlo mu ani triple double do Nikolu Jokiča. Srb si pripísal 36 bodov, 18 doskokov a 13 asistencií.
VIDEO: Triple-double Nikolu Jokiča
V Clevelande sa 37 bodmi blysol Donovan Mitchell a pomohol domácim k víťazstvu nad Milwaukee 118:106. Bucks navyše dohrávali bez Giannisa Antetokounmpa, ktorý pre problémy so slabinami opustil palubovku v druhej štvrtine.
„Viac sa dozvieme až zajtra, ale nevyzeralo to dobre, to vám môžem povedať,“ povedal o zranení svojej hviezdy Doc Rivers, tréner Milwaukee.
VIDEO: Top 10 akcii v NBA
NBA - 18. november
Cleveland - Milwaukee 118:106
Detroit - Indiana 127:112
Philadelphia - LA Clippers 110:108
Miami - New York 115:113
Toronto - Charlotte 110:108
Minnesota - Dallas 120:96
New Orleans - Oklahoma City 109:126
Denver - Chicago 127:130
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: