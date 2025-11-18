Oklahoma pokorila klubový rekord v prvej štvrtine. Triple-double Jokiča triumf neprinieslo

Vpravo Shai Gilgeous-Alexander (2) v zápase proti New Orleans.
Vpravo Shai Gilgeous-Alexander (2) v zápase proti New Orleans. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. nov 2025 o 07:50
V Clevelande sa 37 bodmi blysol Donovan Mitchell.

NEW YORK. Basketbalisti Detroitu Pistons vyhrali v zámorskej NBA desiaty zápas v sérii. V noci na utorok zdolali doma Indianu 127:112 a sú na čele Východnej konferencie.

Post lídra súťaže potvrdili obhajcovia titulu Oklahoma City Thunder, ktorí uspeli na palubovke New Orleans 126:109.

Oklahoma má na čele súťaže bilanciu 14-1. Proti New Orleans sa strelecky najviac darilo Chetovi Holmgrenovi s 26 bodmi, Shai Gilgeous-Alexander ich nastrieľal 23.

Až šesť hráčov malo na konte dvojciferný počet bodov. Duel hostia vo svoj prospech rozhodli prakticky už v prvej štvrtine, v ktorej dosiahli klubový rekord 49 bodov.

Denver podľahol doma Chicagu 127:130, nepomohlo mu ani triple double do Nikolu Jokiča. Srb si pripísal 36 bodov, 18 doskokov a 13 asistencií.

V Clevelande sa 37 bodmi blysol Donovan Mitchell a pomohol domácim k víťazstvu nad Milwaukee 118:106. Bucks navyše dohrávali bez Giannisa Antetokounmpa, ktorý pre problémy so slabinami opustil palubovku v druhej štvrtine.

„Viac sa dozvieme až zajtra, ale nevyzeralo to dobre, to vám môžem povedať,“ povedal o zranení svojej hviezdy Doc Rivers, tréner Milwaukee.

NBA - 18. november

Cleveland - Milwaukee 118:106

Detroit - Indiana 127:112

Philadelphia - LA Clippers 110:108

Miami - New York 115:113

Toronto - Charlotte 110:108

Minnesota - Dallas 120:96

New Orleans - Oklahoma City 109:126

Denver - Chicago 127:130

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

