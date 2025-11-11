VIDEO: Na svete sú nové české rekordy. Krejčí bol ústrednou postavou pri obrate Atlanty

NEW YORK. Basketbalista Vít Krejčí vytvoril nové české rekordy v NBA, keď 28 bodmi a ôsmimi trojkami pomohol Atlante k víťazstvu 105:102 nad Los Angeles Clippers.
Doterajšie české maximum v bodoch držal takmer presne šesť rokov Tomáš Satoranský s 27 bodmi.
V streľbe z diaľky bolo doteraz najlepším počinom Krejčího šesť premenených pokusov.
Krejčí bol kľúčovou postavou Atlanty, ktorá prehrávala už o 16 bodov, ale potom v druhej štvrtine český reprezentant trafil tri trojky počas 48 sekúnd a mal hlavnú zásluhu na tom, že ešte do polčasu Hawks otočili skóre.
Za stavu 92:92 štyri minúty pred koncom pridal svoju siedmu trojku a udržal tím vo vedení, 38 sekúnd pred záverečnou sirénou ôsmou trojkou zvýšil na 105:98, čím zápas rozhodol.
VIDEO: Kariérny zápas Krejčího
Čech pridal tiež tri doskoky, dve asistencie a blok, s ním na ihrisku Atlanta vyhrala o 18 bodov.
Krejčí svojím najlepším výkonom kariéry zatienil aj hviezdu súpera Jamesa Hardena, ktorý síce zapísal triple double za 35 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií, ale Clippers to doma na výhru nestačilo.
Jeho maximom v NBA doteraz bolo 20 bodov z januárového duelu s Torontom. Satoranský doterajší rekord 27 bodov zaznamenal v novembri 2019 v drese Chicaga práve proti Atlante.
Na osem trojok dnes Krejčímu stačilo desať pokusov.
Iba dvaja hráči v tejto sezóne NBA dali viac trojok za jedno stretnutie a to desať, čo sa podarilo Graysonovi Allenovi z Phoenixu a Aaronovi Gordonovi z Denveru.
Allenovi sa to podarilo dnes, keď 42 bodmi a 10 trojkami riadil výhru Phoenixu nad New Orleans 121:98. Aj pre neho išlo rovnako ako pre Krejčího o osobné rekordy.
Hlavnou hviezdou večera bol Cade Cunningham, ktorý zariadil Detroitu výhru nad Washingtonom 137:135 po predĺžení triple doublem za osobný rekord 46 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií.
„On je ten, kto vedie tento tím, nech robíme čokoľvek. A vidieť ho bojovať a byť takým skvelým hráčom, akým je, nám dodalo sebavedomie,“ povedal o svojom spoluhráčovi Jalen Duren.
VIDEO: Osobný rekord Cunninghama
Výrazne mu pomohol aj Daniss Jenkins, ktorý dvoma trojkami v posledných troch sekundách normálnej hracej doby vystrelil predĺženie. Za Wizards dal 42 bodov CJ McCollum.
V predĺžení uspelo tiež Miami, ktorému k rozhodujúcemu košu proti Clevelandu na 140: 138 stačilo za nerozhodného stavu posledných 0,4 sekundy.
Pri vyhadzovaní od postránia čiary zahrali signál na Adrewa Wigginsa, ktorý si po clonách nabehol pod kôš na lobovanú prihrávku a rovno zasmečoval loptu do koša a vyzrel tak na časomiru.
San Antoniu vystrelil Victor Wembanyama výhru nad Chicagom 121:117. Francúzsky pivot dal 38 bodov vrátane kľúčovej trojky 28 sekúnd pred koncom za nerozhodnutého stavu.
VIDEO: Wembanyama rozhodol trojkou
Taktiež Luka Dončič dal 38 bodov a riadil víťazstvo Los Angeles Lakers na palubovke Charlotte 121:111. Anthony Edward sa pod výhru Minnesoty nad Utahom 120: 113 podpísal 35 bodmi.
Dráma bola k videniu tiež v Dallase, kde domáci ťahal nováčik Cooper Flagg osobným maximom 26 bodov do vyrovnanej koncovky s Milwaukee. Bucks však dvoma košmi počas troch sekúnd otočili skóre vo svoj prospech na 116:113.
V poslednej sekunde mal ešte Washington šancu tromi trestnými hodmi porovnať skóre, ale druhý netrafil, a tak tretí len nahodil, ale Bucks už sa ubránili. Janis Antetokounmpo k tomu pomohol 30 bodmi.
NBA - výsledky:
Detroit Pistons - Washington Wizards 137:135 pp (36:37, 31:24, 20:35, 40:31 - 10:8)
Najviac bodov: Cunningham 46 (12 doskokov, 11 asistencií), Jenkins 24, Duren 19 (14 doskokov) - McCollum 42, Whitmore 20, Sarr 15 (15 doskokov)
Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25)
Najviac bodov: Bridges 34, Knueppel 19 (10 doskokov), Sexton 13 - Dončič 38, Reaves 24, Hačimura 21
Orlando Magic - Portland Trail Blazers 115:112 (26:24, 33:32, 28:20, 28:36)
Najviac bodov: Banchero 28, Bane 22, Carter 19 - Sharpe 31, Avdija 27, Grant 17
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 140:138 pp (25:30, 37:23, 39:39, 27:36 - 12:10)
Najviac bodov: Powell 33, Wiggins 23, Jaquez 22 (13 dokoskov) - Mitchell 28 (15 doskokov), Hunter 23, Mobley 21 (10 doskokov)
Chicago Bulls - San Antonio Spurs 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32)
Najviac bodov: Huerter 23, Dosunmu 20, Jones 20 - Wembanyama 38 (12 doskokov), Fox 21, Castle 19 (11 asistencií)
Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37)
Najviac bodov: Flagg 26, Williams 19, Washington 16 - Antetokunmpo 30, Kuzma 26, Turner 14
Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 121:98 (29:22, 35:19, 32:31, 25:26)
Najviac bodov: Allen 42, Booker 19, Brooks 18 - Murphy 21 (10 doskokov), Bey 15, Fears 15
Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 113:120 (30:26, 25:27, 25:40, 33:27)
Najviac bodov: George 27, Markkanen 21, Mychajľuk 11 - Edwards 35, Randle 27, McDaniels 16
Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 102:105 (29:19, 23:33, 24:27, 26:26)
Najviac bodov: Harden 35 (10 doskokov, 11 asistencií), Zubac 13 (12 doskokov), Dunn 11 - Krejčí 28, Porzingis 20, Johnson 16 (10 doskokov)
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: