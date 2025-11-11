VIDEO: Na svete sú nové české rekordy. Krejčí bol ústrednou postavou pri obrate Atlanty

Rozohrávač tímu Atlanta Hawks Vit Krejčí reaguje po tom, čo skóroval počas prvého polčasu basketbalového zápasu NBA proti tímu Los Angeles Clippers. (Autor: TASR/AP)
11. nov 2025 o 07:31
Bol kľúčovou postavou Atlanty, ktorá prehrávala už o 16 bodov.

NEW YORK. Basketbalista Vít Krejčí vytvoril nové české rekordy v NBA, keď 28 bodmi a ôsmimi trojkami pomohol Atlante k víťazstvu 105:102 nad Los Angeles Clippers.

Doterajšie české maximum v bodoch držal takmer presne šesť rokov Tomáš Satoranský s 27 bodmi.

V streľbe z diaľky bolo doteraz najlepším počinom Krejčího šesť premenených pokusov.

Krejčí bol kľúčovou postavou Atlanty, ktorá prehrávala už o 16 bodov, ale potom v druhej štvrtine český reprezentant trafil tri trojky počas 48 sekúnd a mal hlavnú zásluhu na tom, že ešte do polčasu Hawks otočili skóre.

Za stavu 92:92 štyri minúty pred koncom pridal svoju siedmu trojku a udržal tím vo vedení, 38 sekúnd pred záverečnou sirénou ôsmou trojkou zvýšil na 105:98, čím zápas rozhodol.

VIDEO: Kariérny zápas Krejčího

Čech pridal tiež tri doskoky, dve asistencie a blok, s ním na ihrisku Atlanta vyhrala o 18 bodov.

Krejčí svojím najlepším výkonom kariéry zatienil aj hviezdu súpera Jamesa Hardena, ktorý síce zapísal triple double za 35 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií, ale Clippers to doma na výhru nestačilo.

Jeho maximom v NBA doteraz bolo 20 bodov z januárového duelu s Torontom. Satoranský doterajší rekord 27 bodov zaznamenal v novembri 2019 v drese Chicaga práve proti Atlante.

Na osem trojok dnes Krejčímu stačilo desať pokusov.

Iba dvaja hráči v tejto sezóne NBA dali viac trojok za jedno stretnutie a to desať, čo sa podarilo Graysonovi Allenovi z Phoenixu a Aaronovi Gordonovi z Denveru.

Allenovi sa to podarilo dnes, keď 42 bodmi a 10 trojkami riadil výhru Phoenixu nad New Orleans 121:98. Aj pre neho išlo rovnako ako pre Krejčího o osobné rekordy.

Hlavnou hviezdou večera bol Cade Cunningham, ktorý zariadil Detroitu výhru nad Washingtonom 137:135 po predĺžení triple doublem za osobný rekord 46 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií.

„On je ten, kto vedie tento tím, nech robíme čokoľvek. A vidieť ho bojovať a byť takým skvelým hráčom, akým je, nám dodalo sebavedomie,“ povedal o svojom spoluhráčovi Jalen Duren.

VIDEO: Osobný rekord Cunninghama

Výrazne mu pomohol aj Daniss Jenkins, ktorý dvoma trojkami v posledných troch sekundách normálnej hracej doby vystrelil predĺženie. Za Wizards dal 42 bodov CJ McCollum.

V predĺžení uspelo tiež Miami, ktorému k rozhodujúcemu košu proti Clevelandu na 140: 138 stačilo za nerozhodného stavu posledných 0,4 sekundy.

Pri vyhadzovaní od postránia čiary zahrali signál na Adrewa Wigginsa, ktorý si po clonách nabehol pod kôš na lobovanú prihrávku a rovno zasmečoval loptu do koša a vyzrel tak na časomiru.

San Antoniu vystrelil Victor Wembanyama výhru nad Chicagom 121:117. Francúzsky pivot dal 38 bodov vrátane kľúčovej trojky 28 sekúnd pred koncom za nerozhodnutého stavu.

VIDEO: Wembanyama rozhodol trojkou

Taktiež Luka Dončič dal 38 bodov a riadil víťazstvo Los Angeles Lakers na palubovke Charlotte 121:111. Anthony Edward sa pod výhru Minnesoty nad Utahom 120: 113 podpísal 35 bodmi.

Dráma bola k videniu tiež v Dallase, kde domáci ťahal nováčik Cooper Flagg osobným maximom 26 bodov do vyrovnanej koncovky s Milwaukee. Bucks však dvoma košmi počas troch sekúnd otočili skóre vo svoj prospech na 116:113.

V poslednej sekunde mal ešte Washington šancu tromi trestnými hodmi porovnať skóre, ale druhý netrafil, a tak tretí len nahodil, ale Bucks už sa ubránili. Janis Antetokounmpo k tomu pomohol 30 bodmi.

NBA - výsledky:

Detroit Pistons - Washington Wizards 137:135 pp (36:37, 31:24, 20:35, 40:31 - 10:8)

Najviac bodov: Cunningham 46 (12 doskokov, 11 asistencií), Jenkins 24, Duren 19 (14 doskokov) - McCollum 42, Whitmore 20, Sarr 15 (15 doskokov)

Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25)

Najviac bodov: Bridges 34, Knueppel 19 (10 doskokov), Sexton 13 - Dončič 38, Reaves 24, Hačimura 21

Orlando Magic - Portland Trail Blazers 115:112 (26:24, 33:32, 28:20, 28:36)

Najviac bodov: Banchero 28, Bane 22, Carter 19 - Sharpe 31, Avdija 27, Grant 17

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 140:138 pp (25:30, 37:23, 39:39, 27:36 - 12:10)

Najviac bodov: Powell 33, Wiggins 23, Jaquez 22 (13 dokoskov) - Mitchell 28 (15 doskokov), Hunter 23, Mobley 21 (10 doskokov)

Chicago Bulls - San Antonio Spurs 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32)

Najviac bodov: Huerter 23, Dosunmu 20, Jones 20 - Wembanyama 38 (12 doskokov), Fox 21, Castle 19 (11 asistencií)

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37)

Najviac bodov: Flagg 26, Williams 19, Washington 16 - Antetokunmpo 30, Kuzma 26, Turner 14

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 121:98 (29:22, 35:19, 32:31, 25:26)

Najviac bodov: Allen 42, Booker 19, Brooks 18 - Murphy 21 (10 doskokov), Bey 15, Fears 15

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 113:120 (30:26, 25:27, 25:40, 33:27)

Najviac bodov: George 27, Markkanen 21, Mychajľuk 11 - Edwards 35, Randle 27, McDaniels 16

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 102:105 (29:19, 23:33, 24:27, 26:26)

Najviac bodov: Harden 35 (10 doskokov, 11 asistencií), Zubac 13 (12 doskokov), Dunn 11 - Krejčí 28, Porzingis 20, Johnson 16 (10 doskokov)

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

