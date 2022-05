Phoenix aj Miami idú hladko za postupom, Dončičov koncert bol márny

NEW YORK. Najlepší tím basketbalovej NBA po základnej časti Phoenix Suns zvíťazil v noci na štvrtok doma nad Dallasom Mavericks 129:109 a vedie v sérii 2. kola play off Západnej konferencie 2:0 na zápasy.

"Pravidelne v sezóne sa nám stávalo, že niekto vypadol zo zostavy a nepocítili sme to. Hráči majú sebavedomie, cítia, že sú pripravení na vrcholnú scénu," povedal podľa AFP Butler.

Miami ukázalo silu svojej lavičky, čerstvý držiteľ ocenenia pre najlepšieho náhradníka sezóny Tyler Herro dal už do prestávky 16 zo svojich 18 bodov, Victor Oladipo zaznamenal 19 bodov.

Philadelphia túžobne očakáva návrat na palubovky kandidáta na cenu MVP sezóny Embiida, no jeho štart v treťom zápase série nie je istý. Utrpel zlomeninu očnice a musí prejsť zdravotným protokolom po podozrení na otras mozgu.

"Chýba nám. Nemáme adekvátnu náhradu pod košom," posťažoval sa tréner Sixers Doc Rivers.

Phoenix rozhodol o svojom triumfe v štvrtej štvrtine šnúrou 23:2. Svojho súpera zdolal po jedenástykrát v sérii aj po započítaní základnej časti.

"Luka Dončič odohral skvelý duel, no nikto iný nevystúpil z radu. Ostatní hráči musia začať strieľať lepšie. Nemôžeme sa spoliehať na to, že dá opäť 30 bodov a bude nám to stačiť. Nie v tejto fáze sezóny a nie proti najlepšiemu tímu ligy," našiel príčinu neúspechu tréner Dallasu Jason Kidd.

NBA - 2. kolo play off:

Semifinále Východnej konferencie:

Miami - Philadelphia 119:103

Najviac bodov: Adebayo 23, Butler 22 (12 asistencií), Oladipo 19 - Maxey 34, Harris 21, Harden 20

/stav série: 2:0/