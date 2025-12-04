Krejčí bol najhorším hráčom Atlanty. Hviezdou programu bol rozohrávač Denveru

Hráč Kobe Sanders z Los Angeles Clippers (4) preniká proti súperovi Vítovi Krejčímu z Atlanty Hawks (27) v zápase NBA.
Hráč Kobe Sanders z Los Angeles Clippers (4) preniká proti súperovi Vítovi Krejčímu z Atlanty Hawks (27) v zápase NBA.
4. dec 2025 o 07:53
Clippers uspeli po piatich prehrách.

Basketbalisti Atlanty s Vítom Krejčím prehrali v NBA domáci zápas s Los Angeles Clippers 92:115.

Český rozohrávač zaznamenal za 21 minút hry päť bodov, tri doskoky a jednu asistenciu.

Hviezdou stredajšieho programu bol Jamal Murray, ktorý doviedol Denver 52 bodmi k výhre 135:120 na palubovke Indiany. V stretnutí premenil 10 z 11 trojkových pokusov.

Krejčímu rovnako ako celému tímu zápas nevyšiel. Trafil jedinú zo šiestich striel spoza oblúka a pridal ešte dvojbodový kôš.

Dopustil sa aj troch strát a v štatistike plus/mínus bol s -25 bodmi najhorším hráčom Hawks. Líder domácich bol s 21 bodmi Nickeil Alexander-Walker.

Oslabený tím bez Traeho Younga, Kristapsa Porzingisa či Jalena Johnsona zaostával na doskoku (38:54) a dohromady zaznamenal 16 strát.

Clippers aj vďaka tomu ukončili sériu piatich prehier. Uspeli v prvom zápase po tom, čo prepustili veterána Chrisa Paula. Ťahúňom losangeleského tímu, ktorý vyhral len po šiesty raz v sezóne, bol James Harden, autor 27 bodov a 9 doskokov.

Kanadský rozohrávač Denveru Murray zaostal iba tri body za osobným rekordom, desať trojok je jeho nové maximum.

VIDEO: Murray zaznamenal 52 bodov

Hviezdny spoluhráč Nikola Jokič s 24 bodmi, 13 asistenciami a 8 doskokmi útočil na ďalší triple double. Nuggets v zápase strieľali s takmer šesťdesiatpercentnou úspešnosťou a premenili 17 z 28 trojok.

S bilanciou 15–6 si upevnili štvrté miesto v Západnej konferencii, finalisti minulej sezóny Pacers zostali na štyroch výhrach a horšiu bilanciu majú v lige len New Orleans a Washington.

Iba tri minúty odohral dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA Giannis Antetokounmpo, napriek tomu Milwaukee zvíťazilo nad lídrom Východnej konferencie Detroitom 113:109.

Hviezdny Grék musel zo zápasu skoro odstúpiť s poraneným pravým lýtkom, jeho tím však nezlomila ani osemnásťbodová strata z prvej štvrtiny.

NBA - 4. december - výsledky:

Cleveland - Portland 110:122

Indiana - Denver 120:135

Orlando - San Antonio 112:114

Atlanta - LA Clippers 92:115

NY Knicks - Charlotte 119:104

Houston - Sacramento 121:95

Chicago - Brooklyn 103:113

Milwaukee - Detroit 113:109

Dallas - Miami 118:108

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

