Krejčí bol najhorším hráčom Atlanty. Hviezdou programu bol rozohrávač Denveru

Basketbalisti Atlanty s Vítom Krejčím prehrali v NBA domáci zápas s Los Angeles Clippers 92:115.
Český rozohrávač zaznamenal za 21 minút hry päť bodov, tri doskoky a jednu asistenciu.
Hviezdou stredajšieho programu bol Jamal Murray, ktorý doviedol Denver 52 bodmi k výhre 135:120 na palubovke Indiany. V stretnutí premenil 10 z 11 trojkových pokusov.
Krejčímu rovnako ako celému tímu zápas nevyšiel. Trafil jedinú zo šiestich striel spoza oblúka a pridal ešte dvojbodový kôš.
Dopustil sa aj troch strát a v štatistike plus/mínus bol s -25 bodmi najhorším hráčom Hawks. Líder domácich bol s 21 bodmi Nickeil Alexander-Walker.
Oslabený tím bez Traeho Younga, Kristapsa Porzingisa či Jalena Johnsona zaostával na doskoku (38:54) a dohromady zaznamenal 16 strát.
Clippers aj vďaka tomu ukončili sériu piatich prehier. Uspeli v prvom zápase po tom, čo prepustili veterána Chrisa Paula. Ťahúňom losangeleského tímu, ktorý vyhral len po šiesty raz v sezóne, bol James Harden, autor 27 bodov a 9 doskokov.
Kanadský rozohrávač Denveru Murray zaostal iba tri body za osobným rekordom, desať trojok je jeho nové maximum.
VIDEO: Murray zaznamenal 52 bodov
Hviezdny spoluhráč Nikola Jokič s 24 bodmi, 13 asistenciami a 8 doskokmi útočil na ďalší triple double. Nuggets v zápase strieľali s takmer šesťdesiatpercentnou úspešnosťou a premenili 17 z 28 trojok.
S bilanciou 15–6 si upevnili štvrté miesto v Západnej konferencii, finalisti minulej sezóny Pacers zostali na štyroch výhrach a horšiu bilanciu majú v lige len New Orleans a Washington.
Iba tri minúty odohral dvojnásobný najužitočnejší hráč NBA Giannis Antetokounmpo, napriek tomu Milwaukee zvíťazilo nad lídrom Východnej konferencie Detroitom 113:109.
Hviezdny Grék musel zo zápasu skoro odstúpiť s poraneným pravým lýtkom, jeho tím však nezlomila ani osemnásťbodová strata z prvej štvrtiny.
NBA - 4. december - výsledky:
Cleveland - Portland 110:122
Indiana - Denver 120:135
Orlando - San Antonio 112:114
Atlanta - LA Clippers 92:115
NY Knicks - Charlotte 119:104
Houston - Sacramento 121:95
Chicago - Brooklyn 103:113
Milwaukee - Detroit 113:109
Dallas - Miami 118:108
