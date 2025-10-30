VIDEO: Jokič sa rozbehol a nezastavuje. Dosiahol štvrté triple double za sebou

NEW YORK. Nikola Jokič má v úvode novej sezóny NBA parádnu formu. V noci na štvrtok si pripísal štvrté triple double za sebou a najmä vďaka nemu Denver deklasoval na svojej palubovke New Orleans 122:88.
Pred ním začali ročník štyrmi takýmito zápismi iba dvaja hráči - Oscar Robertson v roku 1961 a Russell Westbrook v roku 2020.
„Snažím sa len hrať správnym spôsobom a vždy dúfam, že všetko pôjde podľa mojich predstáv,“ povedal trojnásobný MVP profiligy Jokič, ktorý je so 168 zápismi v historickej tabuľke triple-double tretí za Westbrookom (203) a Robertsonom (181).
Srb si v dueli pripísal spolu 21 bodov, 12 doskokov i 10 asistencií a vo štvrtej štvrtine už za rozhodnutého stavu dostal oddych.
V tretej časti ťahali domáci šnúru 24:0 a definitívne zlomili odpor súpera. Denver má bilanciu 3-1, hráči New Orleans stále čakajú na prvé víťazstvo.
Chicago uspelo aj vo svojom štvrtom stretnutí v sezóne a patrí medzi kvarteto tímov bez prehry. Bulls si doma poradili so Sacramentom 126:113.
Austin Reaves bol hrdinom Los Angeles Lakers na palubovke Minnesoty, keď košom 1,1 sekundy pred koncom štvrtej štvrtiny rozhodol o víťazstve hostí 116:115.
V dueli mal 28 bodov a 16 asistencií. Boston zastavil trojzápasovú víťaznú šnúru Clevelandu po výsledku 125:105.
Tímu chýbali v zostave dve najväčšie hviezdy LeBron James a Luka Dončič.
Jaylen Brown nastrieľal za domácich 30 bodov. Houston aj vďaka 31 bodom veterána Kevina Duranta vyhral v Toronte 139:121.
Ja Morant z Memphisu zriadil pre svoj tím víťazstvo sedem sekúnd pred koncom nad Phoenixom 114:113.
Na druhej strane neuspel Devin Booker v poslednej sekunde s trojkovým pokusom. Morant zaznamenal celkovo 28 bodov, v posledných ôsmich minútach však premenil iba spomínanú víťaznú strelu.
NBA - výsledky:
Toronto Raptors - Houston Rockets 121:139 (30:39, 33:31, 28:36, 30:33)
najviac bodov: Barnes 31, Ingram 29, Quickley 15 - Durant 31, Smith 25, Sengün a Thompson po 18
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20)
najviac bodov: Brown 30, Hauser 21, White 19 - Mobley 19 (11 doskokov), Tyson 19, Hunter 18
Detroit Pistons - Orlando Magic 135:116 (29:36, 36:28, 36:28, 34:24)
najviac bodov: Cunningham 30 (10 asistencií), Harris 23, Duren 21 (13 doskokov) - Banchero 24 (11 doskokov), Wagner 22, da Silva 15
Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 112:117 (27:34, 24:30, 32:30, 29:23
najviac bodov: Porter 32, THomas 19, Claxton 18 (12 doskokov) - Johnson 23, Alexander-Walker 18, Kennard 17
Chicago Bulls - Sacramento Kings 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22)
najviac bodov: Buzelis 27, Giddey 20, Huerter 18 - LaVine 30, DeRozan 19, Sabonis 18
Dallas Mavericks - Indiana Pacers 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31)
najviac bodov: Williams 20, Powell 18, Flagg 15 - Siakam 27 (13 doskokov), Walker 20, Dennis 17
Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30)
najviac bodov: Jokič 21 (12 doskokov a 10 asistencií), Braun a Murray po 17 - Fears 21, Williamson 11, Missi 10
Utah Jazz - Portland Trail Blazers 134:136 (43:33, 30:46, 25:38, 36:19)
najviac bodov: Markkanen 32, George 29, Kessler 18 - Holiday 27, Avdija 19, Grant a Sharpe po 18
Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 115:116 (34:32, 24:30, 28:35, 29:19)
najviac bodov: Randle 33, McDaniels 20, DiVincenzo 14 - Reaves 28, LaRavia 27, Ayton 17 (10 doskokov)
Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 113:114 (26:27, 27:22, 25:32, 35:33)
najviac bodov: Booker 32, Williams 20 (12 doskokov), O´Neale 18 - Morant 28, Jackson 18, Aldama 14 (10 doskokov)
