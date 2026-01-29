VIDEO: LeBron James sa neubránil slzám. V emotívnej rozlúčke mu pripravili spomienkové video

Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v noci na štvrtok presvedčivým spôsobom nad Los Angeles Lakers 129:99 a pripísali si v NBA piaty triumf v sérii.
Duel bol s veľkou pravdepodobnosťou posledný, v ktorom vo svojom rodnom štáte Ohio nastúpil najlepší strelec histórie súťaže NBA LeBron James.
Domáci klub pripravil svojmu bývalému hráčovi vrelé uvítanie a spomienkovým videom sa mu poďakoval najmä za to, že ho v roku 2016 priviedol k jeho jedinému titulu. Štyridsaťjedenročný veterán sa neubránil slzám.
Počas prvej štvrtiny sa spomínalo aj na finálový zápas č. 5 Východnej konferencie z roku 2007 proti Detroitu Pistons, v ktorom dal James 25 bodov svojho tímu za sebou.
Vedenie Cavaliers prvýkrát vytiahlo tento zostrih pred Jamesom pri jeho návrate do Clevelandu.
„Pamätám si ten deň, akoby to bolo včera. Proti Detroitu sme boli v pozícii outsidera. Veril som, že dokážeme postúpiť do finále. Bol to skutočne pekný moment. Nič z tohto neberiem ako samozrejmosť.
Toto mohol byť môj posledný zápas v Clevelande, pretože zatiaľ nie som rozhodnutý o svojej budúcnosti. Moja mama videla hrať svojho syna a tiež vnuka. To je proste šialené,“ vyjadril sa James na pozápasovej tlačovej konferencii.
VIDEO: LeBron James pozerá spomienkové video
Jeho syn Bronny odohral takmer deväť minút, do štatistík si zapísal osem bodov a dva doskoky. Najlepším strelcom bol Luka Dončič s 29 bodmi.
Rozdielový Wembanyama
Francúz Victor Wembanyama opäť raz ukázal, prečo v drese San Antonia Spurs patrí jeho tím k najlepším tímom v Západnej konferencii. Na víťazstve 111:99 v Houstone sa podieľal 28 bodmi, 16 doskokmi a piatimi blokmi.
Hostia pritom stiahli 16-bodové manko a k ďalšiemu triumfu ich doviedla výborná záverečná štvrtina, ktorú vyhrali o 14 bodov.
„Snažíme sa eliminovať v našej hre horšie herné úseky. Nikdy sme to ale nebrali tak, že to vyzerá s nami v tomto stretnutí zle. Boli sme trpezliví, netlačili sme na veci.
Čo sa týka mňa, tak snažím sa byť rozdielovým hráčom v rôznych oblastiach. Nepodarilo sa mi síce dať trojku, ale pomohol som. O to sa snažím každý deň,“ prezradil Wembanyama.
Spurs patrí na západe 2. priečka s mankom 5,5 stretnutia na lídra ligy Oklahomu City.
Indiana zvládla dramatickú koncovku
Basketbalisti Atlanty porazili domáci Boston 117:106 a vyhrali štvrtý zápas za sebou. Po výmene hviezdneho Trae Younga prežívajú Hawks úspešné obdobie a po ďalšom víťazstve sa posunuli na deviate miesto v tabuľke Východnej konferencie. Celtics sú tretí.
Lídrom Atlanty bol Nickeil Alexander-Walker s 21 bodmi, ďalších 19 bodmi, k tomu 14 doskokov a sedem asistencií nazbieral Jalen Johnson.
Karl-Anthony Towns pri výhre New Yorku 119: 92 v Toronte nastrieľal len osem bodov, ale pridal 22 doskokov.
Dramatický duel Indiany s Chicagom rozhodol pre domácich (113: 110) košom 13,9 sekundy pred koncom Aaron Nesmith, šestkami potom ešte výhru potvrdil Johnny Furphy.
Celkovo 140 bodov nastrieľali basketbalisti Golden State súperovi z Utahu pri výhre 140:124. Stephen Curry prispel 27 bodmi a Moses Moody dal 26.
NBA - výsledky:
Cleveland - Los Angeles Lakers 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)
Najviac bodov: Mitchell 25, Tyson 20, Hunter 19 - Dončič 29, L. James a Vincent po 11
Indiana - Chicago 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25)
Najviac bodov: Siakam 20, Nembhard 18, Walker 16 - Vučevič 25, Buzelis 20, Dosunmu 19
Boston - Atlanta 106:117 (18:38, 28:22, 30:27, 30:30)
Najviac bodov: Brown 21, Hauser, Pritchard a Simons po 12 - Alexander-Walker 21, Johnson 19 (14 doskokov), Okongwu 17
Miami - Orlando 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34)
Najviac bodov: Fontecchio 23, Powell 22, Adebayo 21 (12 doskokov) - Banchero 31 (12 doskokov), Black 26, Bane 23
Toronto - New York 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37)
Najviac bodov: Ingram 27, Barnes 17 (10 doskokov), Barrett 14 - Mikal Bridges 30, Anunoby 26, Hart 22
Memphis - Charlotte 97:112 (28:36, 27:26, 20:28, 22:22)
Najviac bodov: J. Jackson 26, Coward 17, GG Jackson 12 - Miller 26, Miles Bridges 20, Diabate 19 (18 doskokov)
Dallas - Minnesota 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26)
Najviac bodov: Washington 21, Marshall 18, Williams 17 - Randle 31, Reid 23, Edwards 20
Utah - Golden State 124:140 (24:34, 31:34, 38:33, 31:39)
Najviac bodov: Sensabaugh 22, Bailey a George po 19 - Curry 27, Moody 26, Santos 16
Houston - San Antonio 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)
Najviac bodov: Thompson 25, Durant 24, Sengün 18 (10 doskokov) - Wembanyama 28 (16 doskokov), Fox 18, Johnson 17
