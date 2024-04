Líder základnej časti nečakane prehral, Miami utvorilo nový klubový rekord

Nasadená jednotka západu Oklahoma City suverénne zvládla druhé meranie síl proti New Orleansu, zvíťazila 124:92 a vedie 2:0 na zápasy.

NEW YORK. Suverénny víťaz základnej časti basketbalovej NBA Boston prekvapujúco prehral v druhom stretnutí 1. kola play off Východnej konferencie doma s Miami 101:111. Stav série je vyrovnaný 1:1 na zápasy.

Miami súboj zvládlo aj bez svojho zraneného lídra a hlavného tvorcu hry Jimmyho Butlera. "Prvý duel sme prehrali škaredo o 20 bodov, no dnes sme dokázali odpovedať.

Nič iné nemôžete od tejto partie žiadať. V play off to nie je len o premieňaní striel, musíte robiť správne rozhodnutia.

Dnes to ukázali všetci - Caleb Martin, Nikola Jovič, či Jaime Jaquez," vyzdvihol svoj kolektív Herro podľa AFP.

Miami vstúpilo do play off ako nasadená osmička, pred rokom z rovnakej pozície postúpilo až do finále. Herro však nechce na predchádzajúcu sezónu spomínať.

"Vôbec ju nespomíname. Dnes je úplne iný rok," vyhlásil krídelník Miami, ktoré v predchádzajúcej sezóne po prekvapujúcom vyradení nasadenej jednotky Milwaukee uspelo aj vo finále konferencie práve proti Bostonu.

"Tieto tímy majú spoločnú históriu, najmä nedávnu. Vedeli sme, že to nebude jednoduché.

Nikdy sa veci nedejú tak, ako ľudia očakávajú, aj to je krása tohto športu," hľadal vysvetlenie nezdaru líder Bostonu Jayson Tatum, autor 28 bodov v zápase.