VIDEO: Na Jokiča sa opäť dalo spoľahnúť. Triumf Denveru režíroval s triple double

NEW YORK. Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder si v noci na štvrtok poradili v NBA so Sacramentom Kings 113:99 a zlepšili svoju tohtosezónnu bilanciu na 15 víťazstiev a jedna prehra.
Na triumfe sa 33 bodmi a ôsmimi doskokmi podieľal Shai Gilgeous-Alexander, úradujúci šampióni natiahli sériu výhier už na sedem zápasov.
Obhajcovia titulu naďalej kraľujú celej súťaži, v Západnej konferencii majú už výraznejší náskok pred konkurentmi a doma ešte v aktuálnom ročníku neprehrali.
„Hrali sme veľmi dobre po defenzívnej stránke, udržali sme ich pod stobodovou hranicou a urobili sme dostatok dobrých rozhodnutí na to, aby z toho bolo víťazstvo. Jedna vec, ktorá sa nezmení, je naša energia a snaha. To dokážeme kontrolovať,“ uviedol Gilgeous-Alexander v pozápasovom rozhovore priamo na palubovke.
Trojnásobný najužitočnejší hráč súťaže Nikola Jokič zaznamenal triple double za 28 bodov, 11 doskokov a 12 asistencií a výrazne tak pomohol Denveru k triumfu na palubovke New Orleans 125:118.
Nuggets pokračujú v zbieraní dobrých výsledkov, z ostatných desiatich stretnutí prehrali len v dvoch prípadoch a sú po Oklahome City druhým najlepším tímom na Západe.
VIDEO: Zostrih akcii Jokiča
„Súper mal veľmi dobrú energiu, my sme naopak mali opäť pomalší začiatok, ako tomu bolo proti Chicagu. Našli sme však spôsob, ako dobre zakončiť prvý polčas. Myslím si, že po prestávke sme stretnutie kontrolovali a boli sme lepším tímom,“ povedal Jokič pre
Houston uspel v Clevelande 114:104 a dosiahol piate víťazstvo v rade. Alperen Sengün prispel k úspechu 28 bodmi, Kevin Durant ich pridal 20.
NBA - výsledky:
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 104:114 (19:33, 21:24, 30:17, 34:40)
najviac bodov: Hunter 25, Mitchell 21, Mobley 18 - Sengün 28, Durant 20, Holiday 18
Indiana Pacers - Charlotte Hornets 127:118 (38:33, 32:21, 34:30, 23:34)
najviac bodov: Mathurin 24 (12 doskokov), Siakam 22, Huff 20 - Knueppel 28, Bridges 25, La. Ball 18
Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 112:121 (28:33, 28:20, 26:44, 30:24)
najviac bodov: Maxey 24, Edgecombe a Grimes po 21 - Barrett a Ingram po 22, Pöltl 19
Miami Heat - Golden State Warriors 110:96 (29:20, 20:25, 23:29, 38:22)
najviac bodov: Powell 25, Adebayo 20, Wiggins 17 - Podziemski 20, Post 19, Hield 18
Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 120:109 (34:29, 37:17, 23:36, 26:27)
najviac bodov: Randle 32 (10 doskokov), Reid 28, Edwards 18 - K. George 23, McCollum 14, Bagley, Coulibaly, Middleton a Whitmore po 13
New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 118:125 (30:26, 28:36, 25:35, 35:28)
najviac bodov: Queen 30, Murphy 23, Fears 16 - Watson 32 (12 doskokov), Jokič 28 (11 doskokov, 12 asistencií), Murray 16
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 113:99 (27:25, 31:25, 25:19, 30:30)
najviac bodov: Gilgeous-Alexander 33, Holmgren 21, Dort 14 - Schröder 21, DeRozan 17, Monk 16
Dallas Mavericks - New York Knicks 111:113 (25:24, 25:28, 35:35, 26:26)
najviac bodov: Marshall a Russell po 23, Christie 15 - Brunson 28, Towns 18 (14 doskokov), Bridges a Hart (10 doskokov) po 16
Portland Trail Blazers - Chicago Bulls 121:122 (29:28, 29:34, 24:36, 39:24)
najviac bodov: Grant 33, Avdija 32 (11 doskokov, 11 asistencií), Clingan 17 (21 doskokov) - Vučevič 27, White 25, Dosunmu 14
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: