Oklahoma zdolala obhajcu titulu a má istotu play-off, Denveru nestačilo ani 34 bodov Jokiča

NEW YORK. Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v noci na štvrtok na palubovke Bostonu 118:112 a stali sa druhým tímom, ktorý si v prebiehajúcej sezóne NBA zaistil postup do play off.

V sledovanom stretnutí aktuálne druhého a tretieho najlepšieho mužstva súťaže, ktoré mohlo byť predzvesťou série o titul, režíroval triumf Oklahomčanov Shai Gilgeous-Alexander 34 bodmi. Obhajcom titulu nestačilo 33 bodov Jaysona Tatuma.