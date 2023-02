LeBron James sa stal najlepším strelcom histórie NBA, jeho tím však prehral

Do NBA prišiel v roku 2003 priamo zo strednej školy, čo už podľa súčasných pravidiel nie je ani možné. Stále si udržuje vysokú výkonnosť a je lídrom Lakers, hoci tímu sa momentálne nedarí a je až na 13. mieste Západnej konferencie.

"Viem, že môžem hrať ešte niekoľko rokov. Moja myseľ je na to stále pripravená. Stále mám motiváciu a chuť bojovať o titul. Prekonať tento rekord, to je niečo neskutočné. Bol to cieľ, ktorý som si stanovil a som šťastný, že sa mi to podarilo.

Môže za to moja dlhovekosť. Každý večer som sa snažil dostať zo seba to najlepšie a v troch kluboch som mal spoluhráčov a trénerov, ktorí mi k tomu pomáhali," poďakoval sa po stretnutí podľa AFP James

VIDEO: Zostrih najlepších akcii v NBA